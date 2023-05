Mercato Napoli, il campione vola in Premier: accordo sull’ingaggio

Mercato Napoli, arrivano notizie che inevitabilmente spaventano i tifosi. Il campione, autentica rivelazione e sorpresa di questo campionato, è pronto a salutare ed a volare in Premier League. Ha già raggiunto un accordo per l’ingaggio ed ora gli azzurri dovranno trovare il sostituto.

In casa Napoli la situazione resta difficile da leggere e da interpretare. Gli azzurri, infatti, sono ancora alle prese con i festeggiamenti per lo Scudetto, ma nonostante ciò è già tempo di calciomercato, come si suol dire in questi casi. La grande stagione disputata dagli uomini di Luciano Spalletti non è passata inosservata a livello mondiale. Per questo motivo, oltre a Cristiano Giuntoli e Victor Osimhen, potrebbe salutare anche un altro dei grandi protagonisti di questo trionfo.

Mercato Napoli, il campione vola in Premier League

E’ assolutamente incredibile quello che ha fatto il Napoli in questo campionato. La Serie A, infatti, è stata letteralmente dominata dalla squadra allenata da Luciano Spalletti sin dai suoi primi vagiti ed anche in Champions League è stato raggiunto il traguardo dei quarti di finale per la prima volta nella storia di questa società. L’obiettivo adesso, come è normale che sia, è quello di alzare l’asticella. Ma in tal senso dal mercato arrivano serene che non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi.

Con Cristiano Giuntoli vicino alla Juventus ed Osimhen nel mirino di tutti i principali club su scala mondiale, anche un altro campione potrebbe seriamente salutare il golfo partenopeo. Su Kim Min-Jae, infatti, si stanno muovendo tutti i principali club di Premier League. In primo luogo il Manchester United, che vuole puntellare la sua linea difensiva e che ha messo il coreano in cima alla sua lista dei desideri. I Red Devils sono disposti a pagare l’importo previsto dalla sua clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro. A quel punto raggiungere l’intesa col giocatore sarà semplicissimo.

Kim allo United, accordo sull’ingaggio

L’ex Fenerbahce, infatti, in casa Napoli percepisce un ingaggio da circa due milioni di euro, mentre il Manchester United è pronto a spingersi addirittura ad otto milioni. La speranza del Napoli era che il difensore potesse fare una scelta di cuore e restare almeno per un altro anno all’ombra del Vesuvio. Il suo agente, però, si sarebbe mosso in direzione opposta e per questo le speranze di vederlo ancora in azzurro sono ridotte al minimo. A riferire la notizia è RAI Sport.