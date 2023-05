Ricorso respinto, penalizzata un’altra squadra in Italia: la nuova classifica

La Corte d’Appello Federale ha respinto il ricorso: penalizzata un’altra squadra italiana. Ecco la nuova classifica

La “Vecchia Signora” ferma la corsa Champions della “Dea” rilanciando nel contempo le proprie ambizioni di conquista di un posto nella prossima edizione della “Coppa dalle grandi orecchie”. Con il 2-0 in trasferta contro l’Atalanta, a firma di Illing Junior e di un polemico Dusan Vlahovic che ha esultato con il dito alla bocca per “zittire” gli insulti dei tifosi orobici, la Juventus ha scavalcato la Lazio al secondo posto in classifica.

La Champions, quando mancano 4 giornate alla fine del campionato, è sempre più a portata di mano degli uomini di Max Allegri. Questo è il verdetto del campo. Tuttavia, i bianconeri sono in attesa di un altro verdetto che potrebbe riscrivere la loro classifica estromettendoli dalle Coppe.

A breve, infatti, il Collegio di Garanzia presso il Coni pubblicherà le motivazioni in base alle quali ha accolto il ricorso, con rinvio alla Corte d’Appello Federale, del club bianconero contro la penalizzazione di 15 punti nel corrente campionato. Non un adempimento puramente formale dal momento che le predette motivazioni disegneranno il perimetro entro cui dovrà muoversi la Corte d’Appello Federale per rideterminare la precedente sentenza. In teoria potrebbero essere riconfermati i 15 punti di penalizzazione anche se, secondo indiscrezioni, quest’ultimi dovrebbero essere ricompresi tra i -6 e i -9. La Juventus non è l’unica squadra alle prese con la giustizia sportiva ed anzi negli ultimi giorni sono esplose diverse polemiche.

Ricorso respinto, confermati i due punti di penalizzazione inflitti al Monterosi Tuscia Fc

Mancano poche giornate al termine, ma diversi campionati sono in attesa di sentenze definitive, fondamentali per restituire una classifica definitiva e senza più colpi di scena. La Juve è l’esempio più importante, ma ci sono casi importanti anche nelle serie minori ed i tifosi sono in grande attesa. La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso del Monterosi Tuscia Fc, club che milita nel Girone C della Serie C, confermando i 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione, inflitti lo scorso 29 marzo dal Tribunale Federale Nazionale.

Ricorso respinto, Monterosi Tuscia penalizzato di 2 punti (Lapresse)-calciomercatoweb.itTuttavia la classifica del girone C della Serie C non viene stravolta. Il Monterosi prima della penalizzazione aveva tre punti di vantaggio sul Messina, di conseguenza nessuna retromarcia. Sono sempre i peloritani gli avversari del Gelbison nel play out per la permanenza in Serie C. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento, entro il termine del 16 dicembre 2022, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022.