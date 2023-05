Bomba Vlahovic: l’offerta è irrinunciabile

La Juventus ha bisogno del miglior Dusan Vlahovic in questo rush finale di stagione. Poi ci sarà tempo per pensare al futuro col mercato che incombe: idea dalla Premier

La fase più calda della stagione è entrata nel vivo, e la Juventus non può concedersi alcun tipo di passo falso. Gli obiettivi della truppa di Massimiliano Allegri sono ben chiari: entrare nelle prime quattro in campionato, e provare a vincere l’Europa League. Per cercare di tagliare i traguardi prefissati il tecnico toscano avrà bisogno dell’apporto massiccio di tutta la rosa a disposizione, a partire da un Dusan Vlahovic spesso criticato, e lontano dal calciatore profumatamente pagato a gennaio 2022.

Il centravanti serbo tra problemi fisici, qualche incomprensione tattica ed una condizione psicologica non al top è apparso in fase involutiva, motivo per cui lo stesso Allegri va a caccia della sua miglior versione. I gol latitano, soprattutto in relazione alla cifra investita dalla Juventus per strapparlo alla Fiorentina, ed appare inevitabile infiammare le tematiche relative ad un calciomercato, quello estivo, che si prospetta particolarmente intenso anche intorno al suo nome.

Spesso infatti il numero 9 bianconero è finito al centro di voci sul futuro, con alcune big di Premier League accostate con buona costanza al suo profilo, che al netto dei problemi di quest’anno, resta uno dei centravanti di prospettiva più interessanti del panorama europeo. A tal proposito, Oltremanica rilanciano una soluzione ancora una volta a tinte bianconere, col Newcastle pronto a farci più di un pensierino.

Calciomercato Juventus, da un bianconero all’altro: il Newcastle ci prova per Vlahovic

Vlahovic ha l’obbligo di chiudere in crescendo una stagione di transizione, per poi decidere a mente fredda cosa fare del proprio futuro. Un discorso che vale anche per la stessa Juventus, pronta a tirare le somme e tracciare le linee delle prossime strategie su un attacco che potrebbe anche non andare nel segno della continuità.

Gli estimatori del classe 2000 serbo non mancano, e secondo quanto evidenziato da ‘The Telegraph’ anche l’ambizioso Newcastle potrebbe andare all’attacco. Le risorse economiche non mancano alla compagine bianconera, che è peraltro in piena lotta per la conquista di un posto nella prossima Champions League. I presupposti ci sono tutti, e non va quindi escluso che i ‘Magpies’ provino a comporre una coppia giovane e di valore composta da Vlahovic e Isak.

Dall’Aston Villa al Manchester United, passando per Bayern e Chelsea, non mancano anche altre ipotetiche strade, ma il Newcastle anche per onorare al meglio l’approdo possibile in Champions, potrebbe tentare il colpo da novanta.