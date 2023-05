Dramma Antonello Fassari: cos’è successo al grande attore e tifoso romanista

Antonello Fassari, uno dei volti storici de I Cesaroni, ha avuto grossi problemi a livello di salute: cosa ha subito e come sta oggi.

Per molti anni il pubblico televisivo italiano ha amato ed apprezzato una serie TV comica e familiare, andata in onda su Canale 5. Parliamo de I Cesaroni, una sorta di sit-com in salsa romanesca, con protagonista Claudio Amendola.

Tra i personaggi maggiormente apprezzati nella serie spiccava però la presenza di Cesare Cesaroni, il fratello maggiore interpretato dal noto comico romano Antonello Fassari. Un attore dall’ironia travolgente, anche se dal fare inizialmente burbero e scontroso. Un attore ideale per interpretare proprio il ruolo in questione.

Da qualche tempo però Fassari sembra essere sparito dalle scene. O quanto meno sta lavorando con meno frequenza rispetto al passato. Come ammesso da una sua recente intervista, l’attore romano sarebbe alle prese un importante problema di salute, che ha fatto letteralmente spaventare i suoi fan.

Antonello Fassari e la rivelazione shock: “Stavo male, qualcosa mi mordeva da dentro”

Interpellato dal magazine Mondo Cesaroni, qualche tempo fa Antonello Fassari ha rivelato di aver passato un periodo molto problematico e difficile. Per colpa di una malattia che purtroppo attanaglia milioni di persone quotidianamente.

Pare che Fassari abbia seriamente sofferto di ansia e depressione. Un male psicologico che ovviamente è molto difficile e complesso da superare, perché riguarda lo stato mentale e caratteriale della persona affetta, e che si ripercuote anche sugli impegni lavorativi e quotidiani.

“Stavo male, non riuscivo a fare le cose di tutti i giorni. Sentivo come una carpa dentro, qualcosa che mi mordeva. Ero divorato dalle ansie. Però fortunatamente le cure mediche e le attenzioni di persone preparate mi hanno salvato la vita”. Dichiarazioni forti dello storico volto de I Cesaroni, che conferma come fosse vittima di una forte depressione.

Fortunatamente negli ultimi mesi Fassari sembra aver superato il momento critico e sia tornato a lavorare al fianco dell’amico Claudio Amendola. A fine 2022 è stato protagonista de I Cassamortari, girato proprio dal collega in questione ed al fianco di Massimo Ghini e Gianmarco Tognazzi.

Grande tifoso della Roma, Antonello Fassari per anni come detto ha interpretato il burbero Cesare, proprietario del noto bar in zona Garbatella. Tale location è divenuta persino meta turistica di molti fan da tutta Italia. Non solo I Cesaroni. La carriera di Antonello Fassari è stata costellata di progetti importanti tra televisione e cinema. L’attore romano classe 1952 è stato protagonista di vari show comici, come Avanzi o Tunnel al fianco di Serena Dandini. Ma ha anche lavorato con registi italiani eccelsi, da Steno a Ettore Scola, fino ai fratelli Vanzina e Michele Placido.