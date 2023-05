Melissa Satta, massaggio sensuale: la modella confessa tutto senza remore

Melissa Satta si lascia andare ad una confessione piuttosto particolare e ‘piccante’: l’immagine che fa impazzire il web

Sono passati ormai quasi vent’anni da quando Melissa Satta è entrata di prepotenza nelle nostre vite. Molte cose sono cambiate, alcune sono rimaste sempre uguali, come ad esempio la sua bellezza e la sua sensualità semplicemente leggendaria e che ancora oggi ne fanno uno dei volti femminili più amati in assoluto in Italia.

La splendida showgirl sarda con classe, eleganza e un fascino da capogiro ci conquista ogni volta di più, riuscendo, se possibile, a risultare sempre più attraente e intrigante. Un capolavoro che riesce a compiere sempre con la massima naturalezza.

Melissa Satta, spettacolo senza fine: una bellezza che buca lo schermo per davvero

37 anni, Melissa è entrata nella storia dalla porta principale come velina di Striscia la Notizia, andando ad aggiungersi ai posti d’onore in tal senso ad Elisabetta Canalis e , conterranee di spicco che l’avevano preceduta.

Dopo il triennio nel popolare tg satirico, una carriera in costante ascesa, nel mondo dello spettacolo, come modella e come soubrette prima e conduttrice televisiva poi. Oggi, è uno dei volti più amati degli appassionati di calcio, partecipando al Club di Fabio Caressa su Sky Sport e conducendo Gol Deejay. Di recente, Melissa è tornata ulteriormente agli onori delle cronache per la sua relazione con Matteo Berrettini. Nelle ultime settimane questa storia le ha creato grossi problemi e la donna, intervenuta alle Iene, ha spiegato di aver ricevuto grosse accuse. In tanti addossano a Melissa la colpa relativa ai problemi del tennista, deludente e spesso infortunato nelle ultime prove.

Melissa Satta, lato B in bella vista: irresistibile è dire poco, che fisico

Tra un viaggio e l’altro di lavoro e per stare vicino al suo Matteo, anche Melissa ha bisogno di tirare un po’ il fiato ogni tanto. E così, si concede un massaggio rilassante, con uno scatto di quelli destinati a rimanere impressi nella mente.

Sguardo magnetico e irresistibile come sempre, posa accattivante che mette in evidenza il suo lato B, sul lettino dei massaggi Melissa con questo primo piano accende in un attimo la passione e la fantasia dei suoi fan su Instagram, dove il suo seguito è sempre numerosissimo e anzi si avvicina a tagliare il traguardo dei 5 milioni di followers. L’estate si avvicina e non ci sono dubbi sul fatto che la vedremo in splendida forma, pronta a farci sognare ad occhi aperti con la sua bellezza senza confini.