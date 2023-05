Clamoroso, Mbappé in Serie A: c’è la conferma ufficiale

Il sogno di vedere un fenomeno come Kylian Mbappé in Serie A, potrebbe verificarsi a breve: sentite che annuncio incredibile.

La situazione in casa Psg non è delle migliori e c’è curiosità se il club potrebbe attuare una rivoluzione a fine stagione. Non è una cosa impossibile, anche perché almeno Neymar Jr. e Lionel Messi sembrerebbero davvero lontani dal restare al ‘Parco dei Principi’ per la prossima estate. A quel punto, aspetterebbe nuovi innesti o chiederà di andar via anche lui, Kylian Mbappé?

Non è facile da capire, perché se da un lato, la parte tecnica dei parigini ci starebbe per perdere, con l’attaccante che potrebbe desiderare altre mete, dall’altro c’è un ingaggio altissimo per il francese, su cui ragionare. Se dovesse andar via, Mbappé dovrebbe quanto meno pensare di abbassarsi l’ingaggio, visto che sarebbe davvero difficile per quasi tutte le squadre del mondo, accontentarlo economicamente come stanno facendo a Parigi.

Serie A, ecco Mbappé! Annuncio shock

In sei stagioni, il fortissimo esterno d’attacco, ha vinto con i parigini, quattro campionati francesi, con quello ancora in corso che potrebbe diventare il quinto. Il cammino europeo, vero obiettivo del campione francese, è stato però deludente ed ancora una volta il Psg si è fermato troppo presto in Champions League. Nelle ultime ore è arrivato un annuncio clamoroso sulla stella transalpina.

Infatti, tramite il network, The Residency, ha parlato di mercato anche Rafael Leao, attaccante in forza al Milan. Il portoghese ha assicurato ai tifosi dei rossoneri che tornerà presto e che il suo non è un infortunio grave. Poi però, parla anche di mercato e per un attimo fa sognare proprio i suoi tifosi. Guardate cosa sa il portoghese.

“Mbappè dovrebbe venire al Milan, è già un tifoso rossonero”, svela l’attaccante che al Milan ci ha già giocato e vinto, ed oggi è al quarto anno. Chissà che non vada via proprio lui a fine stagione, soprattutto se i rossoneri non dovessero giocare la prossima Champions, ma se invece accadesse il contrario, sognare non costa niente.

Effettivamente, quella del fortissimo numero 17 rossonero non è una bugia. Lo stesso Mbappé ha dichiarato che se dovesse mai andar via da Parigi gli piacerebbe il club rossonero che ammira da tanto tempo. Una suggestione che accontenterebbe tutti. Sicuramente i supporters rossoneri, ma la verità è che qualsiasi tifoso di calcio non può che sognare un calciatore del genere in Serie A. Basterebbe recarsi allo stadio per ammirarlo. In estate capiremo quanto sia davvero possibile un suo arrivo.