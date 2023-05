Piovono milioni su Rabiot: la Juventus è già spacciata

Il rinnovo resta complicato, la Juventus deve rassegnarsi a perdere Rabiot: sul francese è forte il pressing di una big di Premier, pronta a riempirlo di milioni.

Piove sul bagnato in casa Juventus. Piovono milioni su Adrien Rabiot. Uno dei perni di questa complicatissima annata per i bianconeri potrebbe essere pronto all’addio. Paradosso dei paradossi, nell’anno migliore della sua avventura a Torino, in quella stagione che lo ha consacrato come vero big del nostro campionato, il centrocampista francese ex PSG sembrerebbe ormai essere destinato a lasciare la Serie A. Su di lui c’è infatti fortissimo il pressing di un grande club di Premier, pronto a tentarlo con un contratto impossibile da rifiutare.

Non c’è nulla di deciso ancora, ma al momento è chiaro che l’ipotesi di un rinnovo per il campione francese sia difficile da percorrere. E non solo per questioni economiche. Anche il futuro del club mette infatti a rischio la sua permanenza. Sappiamo bene che, al di là di ciò che dirà il campo, sul club pende come una proverbiale spada di Damocle l’incognita della sentenza sui processi plusvalenze, la possibile mannaia della UEFA per lo stesso motivo, e poi i possibili risvolti negativi riguardanti gli altri procedimenti giudiziari in cui la società si trova, suo malgrado coinvolta.

Tutti indizi che fanno pensare a una Juventus concretamente lontana dalla prossima Champions. E, senza Champions, Rabiot farà quasi certamente le valigie, considerando che la squadra che lo vorrebbe riempire di milioni la qualificazione alla coppa più importante al mondo l’ha praticamente già messa in tasca (o quasi).

Rabiot lascia la Juve: la Premier lo attende

C’è una nuova big nel calcio inglese, una nuova big nel calcio europeo. Una squadra dal progetto ambizioso, molto serio, con una proprietà ricca, ricchissima, in grado di garantire investimenti importanti, a partire dal parco giocatori. Ed è proprio questo club ad aver messo in cima alla propria lista degli acquisti il centrocampista ex PSG, oggi perno fondamentale della Juve di Allegri.

Come riportato da fonti spagnole, sarebbe proprio il Newcastle United la squadra pronta a riempire di milioni il francese, garantendogli non solo il posto da titolare in un club che tornerà in Champions dopo tantissimi anni, ma anche un contratto per quattro stagioni a cifre spaventose, inarrivabili per il club bianconero di Torino, almeno in questo momento.

In alternativa, il francese starebbe comunque ascoltando anche le offerte del Chelsea, che però non giocherà la Champions il prossimo anno, e dell’Arsenal. Insomma, qualunque sia la destinazione, sembra certo ormai che Rabiot giocherà dalla prossima stagione in Premier, lontanissimo dalla Juventus. Il suo destino sembra scritto. Ma nel calcio, si sa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, ed è a questa speranza che i tifosi bianconeri devono aggrapparsi.