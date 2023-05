Maxi offerta per accontentare Inzaghi: colpo Inter in casa United

L’Inter è sul rettilineo finale e si organizza già per l’anno prossimo. Nel mirino della dirigenza un colpo importante per la rosa dell’anno prossimo e il nome arriva direttamente dal Manchester United.

È il momento del tutto o nulla per l’Inter, impegnata ancora su tre fronti in queste fasi finali della stagione calcistica 2022/2023. Tra pochi giorni c’è l’andata del derby europeo, in campionato i nerazzurri sono tornati abbondantemente in corsa per il quarto posto e c’è una finale di Coppa Italia da giocare. Per la dirigenza però non c’è tempo per fermarsi, tra un mese infatti sarà anche tempo di calciomercato.

Il primo focus va sul centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi, che potrebbe vedere diverse modifiche, soprattutto pensando al netto di possibili offerte per due big del centrocampo come Barella e Brozovic. Il primo nome sulla lista è comunque di spessore e farebbe molto piacere allo staff tecnico nerazzurro. Nel Manchester United di Erik Ten Hag infatti in uscita c’è un elemento interessante come Donny van de Beek, che davanti a un’offerta giusta può partire.

Arrivato nel 2020 dall’Ajax per ben 39 milioni di euro più 5 di bonus, van de Beek doveva essere uno degli elementi del Manchester United del futuro, ma così non è stato. Tante difficoltà per l’olandese in Inghilterra, senza riuscire mai a imporsi. Nel gennaio del 2022 un prestito all’Everton per riuscire ad ambientarsi in Premier League dopo 27 gettoni deludenti con la maglia dei Red Devils.

Donny van de Beek, un elemento da rilanciare per Simone Inzaghi

Anche in quel di Liverpool però le cose non sono andate bene e con sole sette presenze il ragazzo è rientrato alla base. Un’altra stagione deludente e ora il mercato per risolvere quello che per Ten Hag è sostanzialmente un problema e non il valore aggiunto. Ecco quindi che per l’Inter si spalancano le porte dell’affare. I nerazzurri hanno problemi finanziari ben noti e non possono permettersi grosse spese, cercando di utilizzare gli incassi dalle cessioni sia per nuovi innesti che per arrivare al pareggio di bilancio.

Van de Beek è un profilo molto interessante e low cost per rinforzare il centrocampo, potrebbero infatti bastare circa 20 milioni di euro per portarselo a casa. Con Marcelo Brozovic che potrebbe partire, visto che non è considerato più imprescindibile nell’economia della rosa, e con Nicolò Barella che davanti a un’offerta monstre potrebbe lasciare Milano, ecco che l’ex Ajax potrebbe essere il nome giusto, al posto giusto e alla cifra giusta per non abbassare il livello e rilanciare un giocatore che fino a pochi anni fa era considerato uno dei prospetti migliori del calcio olandese.