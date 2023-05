L’erede di Mourinho costa 8 milioni: nome a sorpresa

Aggiornamenti sul futuro di Jose Mourinho: da valutare la permanenza dello Special One nella Capitale.

La Roma non sa più vincere: periodo davvero complicato per lo Special One. I risultati ottenuti non soddisfano a pieno la dirigenza che sta facendo le sue valutazioni. Il tecnico portoghese ha riportato un trofeo europeo nella Capitale ed è in lotta per vincere l’Europa League. La sconfitta interna contro l’Inter allontana la Roma dal quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Jose Mourinho, nelle ultime giornate, ha dovuto fare a meno di diversi titolari complici alcuni infortuni che hanno ridotto all’osso la rosa. Da Smalling a Llorente, passando per El Shaarawy e Kumbulla, senza dimenticare le condizioni di Dybala e Wijnaldum. Infortuni pesante nel momento più importante della stagione quando mancano 4 giornate al termine del campionato con una semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen tutta da giocare.

Calciomercato Roma, futuro Mourinho: erede a sorpresa

Diversi i nomi accostati alla Roma negli ultimi giorni di calciomercato con Jose Mourinho forte di un contratto in scadenza nel 2024 e con Tiago Pinto che gli ha già regalato il primo colpo per la prossima stagione: Houssem Aouar dal Lione. Ennesima perla a parametro zero che andrà a rinforzare la rosa dello Special One.

Secondo gli ultimi rumors di mercato, negli ultimi giorni in orbita Roma, è spuntato il nome di Julian Nagelsmann, esonerato in questa stagione dal Bayern Monaco. Una scelta che non ha portato i frutti sperati in casa bavarese con il tecnico tedesco che vorrebbe immediatamente ripartire da una nuova panchina. Considerato come un tecnico baby prodigio, capace di dare una grande impronta, Nagelsmann rappresenterebbe un grande nome per la piazza capitolina.

A dire il vero il Bayern Monaco non aveva in mente di dire addio a Nagelsmann, ma gli screzi con alcuni calciatori e delle prestazioni altalenanti hanno portato la dirigenza a optare per questa scelta con una vera e propria rivoluzione in panchina. La situazione, però, in casa Roma, è destinata a cambiare Julian Nagelsmann entrato in corsa per sostituire lo Special One e, per questo motivo, non possiamo escludere una sua permanenza nella Capitale anche la prossima stagione. Molto, come detto, dipenderà dai prossimi risultati e, per questo, bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di avere delle risposte certe sul futuro dell’allenatore portoghese. Su Nagelsmann che con il Bayern percepiva 8 milioni di euro, bisogna battere la concorrenza delle inglesi in modo particolare del Tottenham.