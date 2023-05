Cinquanta milioni e Lukaku: Inter assediata

La proposta in vista della prossima sessione estiva di calciomercato è folle: adesso l’Inter è presa d’assalto

Il secco 0-2 rifilato alla Roma all’Olimpico ha avvicinato di un altro piccolo passo l’Inter di Simone Inzaghi ad uno dei grandi obiettivi stagionali. Rientrare tra le prime quattro di Serie A e centrare la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League, considerata imprescindibile per il percorso di crescita della squadra oltre che per le casse della società meneghina. Il club di Steven Zhang, si sa, non vive da anni una situazione così rosea dal punto di vista economico ma i risultati del campo potrebbero dare una grossa mano al futuro operato di Beppe Marotta durante l’estate.

Sì, perchè il calciomercato estivo della ‘Beneamata’ è destinato a lasciare stupiti un pò tutti, dal momento che dai vertici pare affiorata con forza l’idea di numerosi cambiamenti da qui a fine agosto. A partire dalla difesa dove Milan Skriniar è già certo di aver concluso in largo anticipo la sua ultima stagione con l’Inter. Dopo l’infortunio e l’operazione alla schiena, da giugno ad attenderlo vi sarà il PSG.

Ma lo slovacco non sarà il solo: anche Stefan De Vrij non dovrebbe rinnovare per vivere una partenza da parametro zero dal 1 luglio 2023. A centrocampo le scelte, invece, saranno ridotte al minimo indispensabile: i nerazzurri hanno tentato di prendere Kessie lo scorso gennaio, con Brozovic vicinissimo a vestire la maglia del Barcellona. Situazione che, probabilmente con nomi diversi, potrebbe anche riprendere quota.

Intreccio Lukaku-Lautaro: l’Inter ha già deciso

Attenzione, infine, all’attacco. Dove Edin Dzeko è pure lui in procinto di lasciare Milano dopo due anni con la maglia nerazzurra sulla pelle. E Lukaku? Proprio il centravanti belga è al centro di una potenziale trattativa col Chelsea per la permanenza all’Inter del bomber 29enne.

Il club di Todd Boehly sarebbe pronto a parlarne anche se, adesso, i ‘Blues’ sono pronti a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ potrebbe rappresentare la chiave giusta per i londinesi per lasciare a Milano Lukaku. L’argentino viene valutato circa 80 milioni di euro dall’Inter, che farà di tutto per tenerselo stretto. La proposta del Chelsea prevederebbe il cartellino di Lukaku – che fino a questo momento ha collezionato 29 presenze con 10 reti e 5 assist vincenti – oltre ad un conguaglio di circa 57 milioni di euro. Nei piani della dirigenza milanese, però, come detto il ‘Toro’ rimane un cardine da cui ripartire l’anno prossimo. Al punto che i sacrificati per permettere la permanenza di Lautaro all’Inter, saranno altri.

In primis Andrè Onana che è arrivato a zero meno di un anno fa e adesso potrebbe fruttare una plusvalenza secca: Marotta lo valuta almeno 40 milioni. Cedibile, come anticipato, anche Marcelo Brozovic che davanti ad una offerta congrua saluterà la ‘Beneamata’. Anche Denzel Dumfries, poi, sarebbe nella lista dei cedibili: dopo l’esplosione, l’olandese è stato spesso e volentieri messo da parte e pure lui porterebbe una discreta plusvalenza alle casse del club di Zhang. Tutto in nome della permanenza di Lautaro Martinez alla corte di Simone Inzaghi o di chi – tra qualche settimana – verrà scelto per rimpiazzare l’allenatore piacentino.