Altro che Juventus: Giuntoli lascia Napoli per un altro club

Giuntoli è vicino all’addio dal Napoli e su di lui c’è da tempo la Juventus, ma nelle ultime ore si è inserito anche un altro club

Il direttore sportivo dell’ultimo Scudetto partenopeo è tra i migliori profili in circolazione e ha attirato le lusinghe di tante squadre importanti, anche al di fuori della nostra Serie A. Il coronamento di un sogno. Il Napoli ha festeggiato contro la Fiorentina la conquista del suo terzo Scudetto (vinto ad Udine), ben 33 anni dopo l’ultimo. Erano gli anni di Maradona, il 1990, poche settimane prima del via dei Mondiali in Italia. Un altro mondo, un altro calcio, un’altra Serie A. Eppure anche questo campionato è stato festeggiato in modo calorosissimo da parte dei tifosi partenopei. Il lavoro di Luciano Spalletti e del presidente De Laurentiis è sotto gli occhi di tutti e ha portato finalmente i propri frutti.

Il Napoli ha chiuso ogni discorso con addirittura 5 giornate di anticipo, un margine talmente ampio da risultare storico. Il tutto cambiando l’ossatura della propria rosa rispetto alla scorsa stagione e rinunciando a leader dello spogliatoio quali Mertens, Insigne, Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz. Molti pensavano che potesse far fatica a centrare anche un posto tra le prime quattro e invece grazie alla bravura del direttore sportivo è stata allestita una squadra in grado di dare del filo da torcere a tutti.

Cristiano Giuntoli è il deus ex machina di questo Napoli, quello che tutti hanno riconosciuto essere il miglior ds della nostra Serie A. Kim, Kvara, Anguissa, Lobotka, Olivera, Anguissa, Osimhen, sono tutti colpi azzeccatissimi, centrati abbassando il monte ingaggi e portando plusvalenze nelle casse della società. Proprio per questo il suo nome è finito sul taccuino della Juventus, alla ricerca di nuovi profili per costruire un nuovo ciclo.

Giuntoli vicino all’addio dal Napoli: su di lui c’è anche il Manchester United

I bianconeri sembravano ad un passo dal mettere sotto contratto Giuntoli, pronto a liberarsi dal Napoli con una stagione di anticipo rispetto alla naturale scadenza. Come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, però, il suo viaggio potrebbe essere più lungo rispetto a Torino e arrivare fino all’Inghilterra. Si perché a chiedere informazioni su una sua eventuale disponibilità è stato anche il Manchester United, alle prese con una rifondazione.

Ten Hag andrebbe affiancato da un uomo di campo, un talent scout e un organizzatore societario, proprio come Giuntoli. Rispetto alla Juve i Red Devils metterebbero sul piatto una cifra più alta e anche un budget più ingente per operare. Ora starà all’ex ds del Carpi decidere se accettare o rimanere in Italia.