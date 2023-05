Torna Antonio Conte: il retroscena ha del clamoroso

Antonio Conte potrebbe ripartire nuovamente dalla Serie A: l’annuncio a sorpresa spiazza i tifosi, soprattutto quelli dell’Inter.

L’avventura sulla panchina del Tottenham di Antonio Conte è terminata con qualche mese di anticipo. Rumors sempre più insistenti danno il tecnico nuovamente in pista. Il mercato potrebbe portare Conte nuovamente in Serie A, ma in un club dove di fatto non ha mai allenato. Il mercato è imprevedibile e il nome dell’allenatore salentino fa gola a diversi club italiani: l’ex tecnico del Bari è stato spesso accostato in passato alla Serie A in particolare a Juventus e Inter che dovranno decidere rispettivamente il futuro di Max Allegri e Simone Inzaghi.

Il mancato approdo ai quarti di finale di Champions League e gli ultimi risultati in Premier League hanno portato il Presidente Levy ad esonerarlo dopo aver raggiunto l’accordo sulla buona uscita. Antonio Conte si sta godendo questi mesi in Italia con la famiglia: nella testa dell’ex Siena c’è la stagione 2023-24 con la voglia di iniziare una nuova esperienza.

Nelle prossime settimane il Napoli deciderà il futuro di Luciano Spalletti con Aurelio De Laurentiis che ha voglia e intenzione di esercitare l’opzione per il rinnovo del tecnico di Certaldo. Qualora non dovesse arrivare l’accordo con l’ex Roma e Inter, il club azzurro valuta tre nomi: Vincenzo Italiano della Fiorentina, Roberto De Zerbi del Brighton e Antonio Conte attualmente svincolato.

Calciomercato, futuro Conte: ritorno in Serie A?

Il Napoli ha vinto 1-0 contro la Fiorentina e dopo aver conquistato lo Scudetto in quel di Udine ha festeggiato di fronte ai propri tifosi uno storico traguardo atteso 33 anni. Un successo arrivato dopo 19 anni della gestione De Laurentiis che rilevò il sodalizio partenopeo nel 2004. Anche il futuro di Giuntoli appare in bilico e c’è qualche incertezza riguardo le decisioni future sul club partenopeo.

Tra le idee per il Napoli in caso di divorzio con Spalletti c’è Conte (ansafoto) – calciomercatoweb.it

Discorso diverso per Luciano Spalletti: per l’allenatore non è importante l’aspetto economico, visto che l’ingaggio dell’allenatore è tra i più bassi rispetto a quello degli altri allenatori delle squadre di vertice della Serie A. L’allenatore di Certaldo vuole garanzie sul progetto: i prossimi incontri tra la dirigenza e lo stesso Spalletti chiariranno se l’allenatore che ha portato lo Scudetto a Napoli resterà in sella o meno. I tifosi sono in attesa, ma intanto continua i festeggiamenti per un successo che resterà per sempre nella storia.