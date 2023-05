Milan beffato: ufficiale il suo trasferimento in Inghilterra

Non arrivano buone notizie sul fronte calciomercato per il Milan. I rossoneri hanno infatti per ufficialmente un obiettivo per la prossima estate.

Il club meneghino, impegnato in questo finale di stagione nel tentativo di raggiungere la finale di Champions League e l’accesso nelle prime quattro del campionato, è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione.

I risultati troppo altalenanti del Milan in questa stagione hanno portato gli uomini di Pioli a serio rischio di restare fuori dalla Champions League e anche dalle altre competizioni europee in vista del 2023/2024. In coppa però la squadra di Pioli ha fatto molto bene, arrivando fino alla semifinale dove affronterà i cugini dell’Inter. Prestazioni che hanno però messo in mostra le lacune del club con Maldini e Massara pronti ad intervenire in vista dell’estate trovando i giusti rinforzi da regalare a Stefano Pioli.

Il Brighton di Roberto De Zerbi ha battuto sul tempo il Milan e tutte le altre concorrenti assicurandosi il cartellino di Joao Pedro, attaccante del Watford. Un colpo molto oneroso che ha segnato un record per il club inglese per quello che riguarda la cifra spesa per un acquisto.

Calciomercato Milan, salta il primo obiettivo in vista dell’estate

Il Brighton ha infatti investito circa 30 milioni di sterline per assicurarsi il cartellino del giocatore, annunciato ufficialmente sui canali social della squadra inglese. Per l’attaccante è pronto un contratto fino al giugno del 2028 con il giovane che sta facendo benissimo in questa stagione in Championship con la propria squadra.

Per il Milan quindi salta un possibile colpo in entrata. I rossoneri rischiano di dover rifare totalmente il reparto offensivo. Oltre a Leao, per il quale si continua a trattate per il rinnovo di contratto, c’è da definire il destino di altri giocatori come Origi e Rebic, che, hanno ampiamente deluso in questa stagione. Senza contare che potrebbe arrivare il ritiro dall’attività agonistica di Zlatan Ibrahimovic.

Un reparto quindi completamente da rifare per i rossoneri che al momento sono certi solamente della presenza di Giroud che ha da poco rinnovato il contratto. Uno dei nomi nuovi accostati al club rossonero è quello di Dia, centravanti senegalese della Salernitana che sta facendo benissimo agli ordini di Paulo Sousa in questo campionato di Serie A. Nel mirino resta invece sempre Morata che potrebbe tornare nuovamente in Italia in estate, questa volta però per vestire la maglia rossonera.