Clamoroso annuncio in diretta: Ibra in un altro club di Serie A

Zlatan Ibrahimovic può lasciare il Milan a fine stagione e restare in Serie A in un altro club: l’annuncio che spiazza tutti

Nel Milan campione d’Italia dello scorso anno, c’era davvero tanto di Zlatan Ibrahimovic. Non tanto e non solo per il suo rendimento in campo, ma anche perché lo svedese, dal momento del suo ritorno nel gennaio del 2020, aveva provveduto a portare il carico giusto di esperienza e carisma, anche in spogliatoio, per far crescere una squadra giovane e senza certezza, fino a farla tornare sul tetto d’Italia.

Un contributo inestimabile, quello dell’attaccante, che nonostante l’età si è rimesso in gioco ad altissimo livello. Anche se quest’anno, le cose sono andate molto diversamente. Gli infortuni hanno fatto pagare un tributo altissimo a lui e ai rossoneri, che hanno potuto contare sulla loro guida soltanto fuori dal campo. E ora il futuro è tutto da scrivere.

Appena quattro presenze per Ibra in campionato, una sola da titolare, con gol tra l’altro, con l’Udinese. Per il resto, Pioli non ha quasi mai potuto contare su di lui e non sorprende che l’idea del tecnico sia farne a meno in vista della prossima stagione.

Ibrahimovic e il Milan, le strade possono separarsi: il punto

Un Ibra esautorato dal campo, anche se il Milan spera di averlo almeno nelle ultime due giornate di campionato per la volata Champions, e per il quale potrebbe esserci un futuro da dirigente. Ma occhio anche all’idea che possa voler continuare a giocare, nonostante vada per i 42 anni, con un’altra maglia italiana.

Sul futuro di Ibrahimovic, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva la giornalista Monica Colombo del ‘Corriere della Sera’. La Colombo ha parlato diffusamente dell’ipotesi Monza, circolata in queste settimane. “Ibrahimovic parlerà a fine stagione con il Milan, sarà una decisione concordata con il club e non subita dal giocatore – ha spiegato – Ma tutto lascia pensare, per scelte tecniche ed economiche, che sia uscito dai piani del club. C’è da capire se vorrà sedersi dietro una scrivania da dirigente o continuare a giocare altrove. Sul Monza non ci sono riscontri e la notizia non è stata messa in giro dai brianzoli. E’ più Ibra a volere il Monza che il contrario, ma visti gli ottimi rapporti con Berlusconi e Galliani niente si può escludere”.

La Colombo ha poi parlato anche del rinnovo di Leao: “La pratica è in mano a Furlani, il problema non è mai stato l’ingaggio ma il macigno decisivo è quello della multa da pagare allo Sporting. L’ad ha iniziato a parlare con il Lille per corrispondere la multa per conto di Leao, per la prima volta c’è ottimismo e non credo dipenda dalla Champions. Per 20 milioni, un attaccante del genere non si trova in giro”.