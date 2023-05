Infortunio Leao: l’annuncio di Pioli gela i tifosi del Milan, derby a rischio

Sale l’apprensione in casa Milan per le condizioni di Rafael Leao. Uscito per infortunio a soli 10′ dall’inizio della partita di oggi contro la Lazio, il portoghese ha immediatamente attirato l’attenzione della panchina rossonera chiedendo il cambio. Da quel momento in poi la partita è passata in secondo piano per i 70mila di San Siro, visto che i pensieri sono tutti -ovviamente- andati all’Euroderby di mercoledì contro l’Inter dove, a questo punto, Leao potrebbe mancare.

La speranza è che ovviamente questo possa non accadere, ma le prime diagnosi fatte dallo staff medico del Milan non rassicurano affatto i tifosi e Stefano Pioli, che ora ha un bel problema da affrontare.

Milan, infortunio Leao: sale la tensione in vista del derby

Nei prossimi giorni non si farà altro che parlare di Rafael Leao e delle sue condizioni fisiche, visto che il fenomeno portoghese oggi è stato costretto ad uscire a causa di un infortunio che ha immediatamente tenuto col fiato sospeso tutta la Milano rossonera.

Dopo aver tentato una giocata personale, in allungo, il 17 di Stefano Pioli ha immediatamente fatto intendere alla panchina che qualcosa non andava. Dal momento del suo cambio -ovvero il 10′- l’attenzione è stata spostata dalla partita all’Euroderby di mercoledì contro l’Inter, perché il Milan potrà anche aver vinto, ma come sta Leao al momento conta più di ogni altra cosa per i tifosi rossoneri.

Nel post partita di San Siro, ovviamente, la prima domanda rivolta a Pioli è stata inerente proprio alle condizioni del suo giocatore. Visibilmente nervoso, il tecnico rossonero ha fatto il punto sulla faccenda gelando completamente il mondo Milan. Ora giustamente la domanda da adesso a mercoledì sarà: Leao giocherà o no contro l’Inter in Champions? Il fantomatico giorno si avvicina, e la tensione sale, sotto ogni punto di vista.

Pioli dopo Milan-Lazio: ecco come sta Leao

Ovviamente il post partita di Milan-Lazio è girato tutto attorno alle condizioni di Rafael Leao. L’infortunio ha tenuto col fiato sospeso per i restanti 80′ di gioco gli appassionati rossoneri che, in vista dell’Euroderby, hanno già iniziato ad immaginare un undici titolare del Milan senza il portoghese.

A placare leggermente le acque nella zona mista ai microfoni di DAZN è stato Stefano Pioli, che ha cercato di rassicurare tutti i tifosi di fede milanista dichiarando che -a quanto pare- l’infortunio di Leao non dovrebbe essere nulla di grave, perché riuscitosi a fermare in tempo.

L’esterno inizialmente si è toccato l’inguine, ma le prime diagnosi dello staff medico del Milan parlando in un semplice affaticamento muscolare. Leao sarà comunque da rivalutare nei prossimi giorni in vista del derby, che se avvicina sempre di più con uno dei suoi protagonisti in forte dubbio.

Infortunio Leao: anche Rafa rassicura i tifosi

Oltre Stefano Pioli, anche lo stesso Rafael Leao ci ha tenuto a rassicurare i tifosi del Milan. Uscendo da San Siro, infatti, rispondendo di sfuggita ad una domanda in merito alle sue condizioni, il portoghese ha risposto con il suo solito sorriso: “Bene, bene”. Staremo a vedere, ma fino ad ulteriori aggiornamenti la tensione persiste.