Arriva in prestito, il nuovo bomber dell’Inter è italiano

L’Inter ha trovato il profilo adatto per rinforzare il reparto avanzato: Marotta sta per regalare a Simone Inzaghi una punta di spessore.

L’Inter si prepara alla grande sfida di Champions League con il Milan e nell’ambiente interista c’è la fiducia di poter centrare la finale dopo 13 anni dal trionfo di Madrid. I tifosi nerazzurri sperano davvero di poter festeggiare uno o più trofei in questo finale di stagione: l’Inter è infatti in corsa non solo per la Champions, ma anche per la Coppa Italia, dove affronterà in finale la Fiorentina dopo aver eliminato la Juventus.

Infine, in campionato i nerazzurri cercheranno di conservare un piazzamento tra le prime quattro in queste cinque giornate che mancano alla fine, in modo da garantirsi comunque la qualificazione alla prossima Champions. Nel frattempo, i vertici nerazzurri sono già al lavoro per cercare di rinforzare alcuni reparti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In particolare, Marotta e Ausilio sanno bene che bisognerà intervenire in attacco, dove servirà qualche nuovo profilo.

L’Inter, infatti, non è così convinta di rinnovare il prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea e deve necessariamente guardare anche alla carta d’identità di Edin Dzeko, che ha compiuto 37 anni lo scorso 17 marzo. Infine, anche Joaquin Correa sembra destinato a lasciare i nerazzurri dopo una stagione molto al di sotto delle aspettative.

L’Inter ha trovato il suo nuovo attaccante: arriva dalla Premier

Ecco perché la dirigenza nerazzurra sta sondando attentamente il mercato alla ricerca del bomber giusto per il prossimo anno. Come sanno bene i tifosi dell’Inter, le finanze della Beneamata sono tutt’altro che floride. Pertanto Marotta e Ausilio dovranno per forza ragionare su operazioni low-cost, magari anche a parametro zero.

Tra i giocatori individuati dai dirigenti dell’Inter c’è anche Gianluca Scamacca, attaccante italiano attualmente in forza al West Ham. Il 24enne romano è sbarcato a Londra la scorsa estate, grazie ai 36 milioni di euro versati dagli ‘Hammers’ al Sassuolo (più 6 milioni di bonus). Tuttavia, l’avventura di Scamacca al West Ham non è stata finora ricca di soddisfazioni. Il club inglese non disdegnerebbe la cessione del calciatore, anche in prestito.

Il club londinese è in lotta per la permanenza in Premier League, dove conserva 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Va molto meglio in Conference League, dove il West Ham disputerà la semifinale contro l’Az Alkmaar anche grazie ai gol di Scamacca (5 reti nella competizione per l’ex Sassuolo). In caso di chiamata dell’Inter il giocatore non direbbe di no, dato che avrebbe l’occasione di lottare per lo scudetto e di giocare la Champions League, magari da protagonista.