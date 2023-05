Addio Juve, irrompe il Barcellona: sostituirà Kessie

Clamoroso addio in vista per la Juventus, con un big pronto ad approdare al Barcellona: Xavi gela i bianconeri.

La Juventus di Massimiliano Allegri è alle prese con innumerevoli problematiche e questo finale di stagione si rivela tutt’altro che semplice. Il club bianconero ha avuto importanti alti e bassi e nell’ultima fase della stagione ha parzialmente perso i punti di vantaggio sulle rivali, in chiave Champions League. Va detto che il futuro prossimo del club è legato alle vicende giudiziarie e la presenza della Juve nelle coppe è tutta da verificare.

Nonostante il rovente finale di stagione a cavallo tra Europa League e campionato, la Juventus ha però anche l’obbligo di non perdere di vista il fronte calciomercato. Ciò al fine di programmare al meglio la prossima sessione estiva, nella quale l’obiettivo sarà quello di innalzare ulteriormente il livello della rosa bianconera. Arriveranno dunque nuovi innesti in estate per la compagine piemontese, che però pare destinata a dire addio ad un proprio big, già in direzione Barcellona.

Sono tanti i dubbi e le incognite legate al futuro della Juventus, reduce da un terremoto societario con ben pochi precedenti e ancora a rischio penalizzazioni. Con i conti in profondo rosso della società, saranno inoltre alquanto improbabili grandi investimenti in estate, a meno della concretizzazione di importanti cessioni. Una di queste pare già decisa, con quest’ultima che però avverrà a parametro zero.

Calciomercato Juventus, l’assalto del Barcellona gela i tifosi bianconeri: Xavi è pronto all’affondo per Rabiot

Parliamo di Adrien Rabiot, elemento chiave nello scacchiere di Massimiliano Allegri, ma ad oggi in scadenza di contratto nel vicinissimo mese di giugno. Il calciatore francese non sembra interessato al corposo rinnovo già offerto dalla Juve e ormai il classe ’95 è già da mesi alla ricerca di una nuova squadra in vista della prossima stagione. A tal proposito, come riportato da elgoldigital.com, proprio il Barcellona sarebbe in pole position per la sua acquisizione a parametro zero.

Sì perchè Xavi in persona avrebbe già manifestato grande interesse nei confronti del centrocampista francese, che di fatto tra le fila del club blaugrana prenderebbe il posto di Kessié, a serio rischio permanenza. Un primo feedback positivo sarebbe inoltre già pervenuto dallo stesso Rabiot, che pare pronto a lasciarsi alle spalle la Juventus per approdare nel capoluogo catalano.