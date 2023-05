Juve pigliatutto: a centrocampo arriva la rivelazione della Serie A

La Juventus ha messo gli occhi su uno dei migliori giocatori di questa Serie A: il centrocampista farebbe molto comodo ad Allegri.

La Juve di Massimiliano Allegri sta vivendo una della stagioni più tormentate di sempre. Risultati deludenti e non solo con situazioni giudiziarie che ancora oggi preoccupano i tifosi bianconeri. La ‘Vecchia Signora‘ ha dovuto fare i conti non solo con le tante difficoltà incontrate sul terreno di gioco, ma anche con la giustizia sportiva e le probabili penalizzazioni per il caso plusvalenze e la manovra stipendi.

In quest’ultimo mese della stagione 2022-2023 l’obiettivo del club bianconero sarà quello di conquistare un posto nella prossima Champions League (sentenze sportive permettendo). Sei giornate di campionato e il cammino in Europa League (semifinale contro il Siviglia) per raggiungere cosi questo obiettivo.

Un crocevia che dirà molto su quella che sarà la Juve del prossimo anno, dai giocatori all’allenatore. Sulla panchina bianconera dovrebbe rimanere Massimiliano Allegri, dato che la società ha confermato il tecnico livornese (non senza polemiche da parte dei tifosi, che gradirebbero un cambio al timone). Tuttavia, Madama sa bene che nella prossima sessione di mercato sarà necessario trovare le pedine giuste per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, garantendo al tecnico qualche alternativa in più.

La Juve vuole piazzare il colpo: occhi sul centrocampista

Grosse spese la Juve non potrà farle a causa di un bilancio pesantemente negativo. L’impressione è che i bianconeri sonderanno il mercato alla ricerca di qualche colpo low-cost o magari anche a parametro zero. I dirigenti juventini guarderanno con attenzione alle squadre di media e bassa classifica, dove si sono messi in mostra alcuni talenti che sembrano pronti a compiere il salto di qualità in un grande club.

Uno dei nomi su cui la Juve vorrebbe puntare per il prossimo anno è Morten Hjulmand, 23 anni, centrocampista e capitano del Lecce che ha fatto vedere ottime cose in questo campionato. Il regista è probabilmente il giocatore giallorosso più richiesto sul mercato e gli esperti sono convinti che presto arriverà qualche offerta irrinunciabile.

Il contratto del 23enne danese con il Lecce scade nel 2024, ma il ds Corvino ha già fatto sapere che i salentini hanno il diritto unilaterale a prolungare fino al 2025. Ecco perché bisognerà la Juve dovrà tirare fuori una bella sommetta per regalare Hjulmand ad Allegri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Corvino potrebbe chiedere una cifra intorno ai 20 milioni di euro per il giocatore. Si tratterebbe di una plusvalenza ricchissima per i salentini, che l’hanno prelevato nel gennaio 2021 dall’Admira Wacker per soli 170.000 euro.