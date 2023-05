Scambio stellare: addio definito alla Juve

Scambio stellare tra due big: addio definito alla Juventus. Ecco tutti i dettagli dell’operazione che taglia fuori il club bianconero

Il campionato della Juve di Massimiliano Allegri è stato turbato da diverse vicende extracalcistiche. Il club bianconero ha alternato momenti positivi a veri e propri drammi calcistici, con la squadra che vive grosse difficoltà. Sia i tifosi che la società, oltre che dalla lotta per la Champions, attendono novità dai vari procedimenti giudiziari. Tutto ciò ovviamente rallenta la Juve anche in chiave mercato.

L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata una pesante battuta d’arresto e il club bianconero, in questa fase finale della stagione, è chiamato a reagire chiudendo in bellezza il campionato. La Juve non può più fallire e in queste ultime gare di campionato si decideranno tante cose, compreso il futuro di Allegri e di alcuni calciatori.

Scambio alla pari: l’affare che taglia fuori la Juventus

Difficoltà in campo della “Vecchia Signora” che si riverberano sul mercato dove non le vengono risparmiati ceffoni in pieno volto. Nello specifico, il Barcellona, targato Xavi, mira a rinforzare la propria rosa con l’innesto di Yannick Ferreira Carrasco, esterno in forza all’Atletico Madrid. Abile nell’uno contro uno, il belga, ex del Monaco, è molto gradito a Xavi tant’è vero che la dirigenza blaugrana, secondo quanto riferito da DAZN, avrebbe proposto all’Atletico un’operazione di scambio con l’attaccante Ferran Torres. Date le notorie difficoltà finanziarie del club catalano, tra i più indebitati in assoluto, si tratterebbe di uno scambio alla pari. Una formula che potrebbe trovare d’accordo il tecnico dei colchoneros, Diego Simeone, agevolando così il buon esito dell’operazione.

Ma in tutto questo cosa c’entra la Juventus? C’entra, eccome! I bianconeri da tempo sono sulle tracce di Ferran Torres, la cui valutazione oscilla intorno ai 30-35 milioni di euro e il cui contratto è in scadenza a giugno 2027. Il classe 2000 non sta recitando un ruolo da protagonista nel Barcellona che di fatto ha il titolo della Liga in tasca (14 i punti di vantaggio sugli eterni rivali del Real Madrid a 5 giornate dal termine).

Non è, dunque, una prima scelta per Xavi che, pertanto, non ha problemi nel sacrificarlo. Scenario che stuzzica non poco la “Vecchia Signora” che però ora deve fare i conti con l’eventuale scambio dell’ex Citizen con Carrasco che la metterebbe definitivamente fuori causa. Ad ogni modo, l’ultima parola spetterà all’Atletico Madrid, con la Juventus che resterà alla finestra in attesa di favorevoli sviluppi dell’operazione sull’asse Barcellona-Madrid, sponda Atletico.