Clamoroso, non solo Juve: la Uefa può escludere un altro club italiano

Una stagione piena di insidie per la Juventus che ha ritrovato una parziale serenità grazie alla vittoria contro il Lecce.

La restituzione dei 15 punti in classifica ha modificato in maniera parziale un’annata difficile per la Vecchia Signora che ha come obiettivo un piazzamento tra le prime quattro in Serie A che garantirebbe l’accesso alla prossima edizione di Champions League.

Dall’altro lato bisogna capire quale potrebbe essere la nuova reale penalizzazione con l’UEFA pronta a scagliarsi contro il club bianconero. Per la Juventus c’è il serio rischio di rimanere fuori dall’Europa per almeno un anno, anche in caso di una grande vittoria dell’Europa League. Manovra stipendi, questione plusvalenze e Superlega: pugno duro di Ceferin, vista l’incompatibilità di questa competizione con la Champions League.

Anche il Napoli futuro campione d’Italia è nel mirino della UEFA per quanto riguarda l’affare Osimhen con il Lille. Il centravanti del Napoli è stato pagato poco più di 80 milioni di euro più bonus, con pagamento in 5 anni. Nell’operazione, furono inseriti 4 tesserati del Napoli, di fatto “mai passati al Lille”. Ciro Palmieri, valuto 7 milioni; ora gioca con il Nola nel Girone G in Serie D; Orestis Karnezis, 4.8 milioni di euro, ora svincolato; Claudio Manzi, 4 milioni, adesso alla Virtus Entella nel Girone B in Serie C e Luigi Liguori, 4 milioni gioca al Casoria nel Girone A di Eccellenza Campana.

Non solo la Juventus, a rischio anche il Napoli

Secondo quanto rivelato dal giornalista Massimo Donadio, durante la trasmissione ‘Il Ring del Pallone’, non solo la squadra bianconera rischia l’esclusione dalle coppe europee, ma anche il sodalizio presieduto dal presidente De Laurentiis: “Al di là di quello che accadrà alla Juventus, anche a Napoli non devono dormire sonni tranquilli. Il club è attenzionato dall’UEFA, che sta indagando. Non mi sento di dire con certezza che il prossimo anno giocherà in Champions League“.

Sia Juventus che Napoli al momento sono concentrate nel rush finale di una stagione incredibile che riporterà lo Scudetto in casa azzurra dopo 33 anni. La formazione piemontese, invece, è in lotta per un posto in Champions e per provare a conquistare l’Europa League con una semifinale contro il Siviglia tutta da giocare. Seguiranno aggiornamenti su bianconeri e partenopei nel mirino della UEFA con il massimo organismo europeo pronto a decidere autonomamente qualora in Italia i tempi dovessero allungarsi più del previsto. Juve e Napoli, tifosi in grande ansia.