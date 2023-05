Milan, super colpo in Premier: Champions decisiva

Il Milan sta pianificando la prossima campagna acquisti. La qualificazione in Champions League sarà decisiva per programmare importanti investimenti

Una crescita continua, costante e se possibile senza intoppi. E’ questo il progetto stilato dalla nuova proprietà del Milan e vidimato dagli stessi dirigenti responsabili dell’area tecnica. Il direttore generale Paolo Maldini, in perfetta sintonia con lo stimatissimo direttore sportivo Ricky Massara, è già al lavoro con l’obiettivo di costruire una rosa ancora più competitiva in vista della prossima stagione. Molto però, se non tutto, passerà per l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League che sola garantisce le risorse necessarie a competere ad alti livelli in Italia e in Europa.

E nel caso in cui la squadra di Pioli dovesse riuscire a centrare l’obiettivo, le prospettive di crescita dal punto di vista tecnico sarebbero più che confortanti. Anzi, a quanto pare Maldini e Massara avrebbero già individuato qualche potenziale obiettivo di alto profilo per rendere il Milan più forte e competitivo. Soprattutto nei due reparti che necessitano dei rinforzi più urgenti, il centrocampo e l’attacco.

In particolare quest’ultimo che vede Zlatan Ibrahimovic ormai giunto al termine della sua straordinaria carriera, la delusione rappresentata dall’attaccante belga Divock Origi e l’unico centravanti affidabile, Olivier Giroud, che a settembre prossimo compirà la bellezza di trentasette anni. E’ evidente come sia obbligatorio ricorrere a un sostanziale svecchiamento del reparto offensivo, quindi mettendo in preventivo almeno un paio di rinforzi di qualità.

Milan, super colpo in Premier League: Champions decisiva

Uno di questi potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League. Si tratta in realtà di una vecchia conoscenza del Milan, uno di quei giocatori che lo staff rossonero segue da parecchio tempo. Il problema in questo caso è lo stesso di sempre, il costo particolarmente elevato di un’operazione del genere che nessuno in Italia è in grado di sostenere senza aver messo in agenda una cessione altrettanto onerosa.

Il giocatore per il quale Maldini farebbe carte false è Allan Saint-Maximin, 26enne attaccante esterno francese punto di forza del Newcastle grande rivelazione del campionato inglese. I Magpies sono infatti a un passo da una storica qualificazione in Champions League e uno dei protagonisti di questa fantastica annata è stato senza dubbio Saint-Maximin.

Il club bianconero di proprietà del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, il PIF, è disposto a privarsi dell’esterno transalpino ma a una cifra non inferiore a 50 milioni di sterline. Tanti, troppi soldi anche per un Milan reduce da una semifinale di Champions League e tornato competitivo ai massimi livelli. I rossoneri sono pronti a provare l’assalto, ma la trattativa si preannuncia più che difficile.