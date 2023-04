Milan, blitz a sorpresa: il primo rinforzo arriva a parametro zero

Il Milan si assicura un rinforzo importantissimo per il futuro: arriva a parametro zero uno dei talenti migliori del calcio europeo.

La stagione non è ancora finita, ma il Milan sta già costruendo un futuro di altissimo livello. Il club rossonero ha infatti messo a segno, con un grande anticipo rispetto alla concorrenza, un colpo straordinario sul mercato. Nella prossima estate è in arrivo, a parametro zero, un giocatore fortissimo, tra i migliori talenti del calcio europeo. Un nome che magari non tutti conoscono adesso, ma candidato ad avere un gran futuro.

Il segreto per trasformare un ottimo progetto in un progetto vincente si può riassumere in un’unica parola: lungimiranza. Se non hai a disposizione un budget illimitato o risorse straordinarie, devi avere occhio, devi pianificare ogni mossa con grande anticipo e mostrare il fiuto non solo per gli affari, ma anche per la scoperta di quei talenti, magari ancora grezzi, che potrebbero esplodere da un momento all’altro.

Da questo punto di vista, il Milan è da anni molto attento. L’area scouting rossonera raramente si è fatta sfuggire un’occasione importante e anche stavolta ha deciso di puntare in maniera determinata su un calciatore che potrebbe rivelarsi una delle nuove stelle del calcio mondiale nei prossimi anni.

Colpo Milan: arriva l’erede di Maignan

Le ultime due stagioni hanno insegnato alla società rossonera quanto sia importante, nel calcio, avere un portiere di livello. Prima dell’arrivo di Maignan, la gestione Pioli non aveva mai fatto immaginare di poter raggiungere questi risultati. Dopo l’arrivo del portierone francese, invece, non solo ha vinto uno scudetto, ma quest’anno è riuscita a raggiungere addirittura una semifinale di Champions League davvero clamorosa.

Assicurarsi un buon portiere è fondamentale, alla luce anche di quanto accaduto, ed è per questo che il Milan, una volta individuato un possibile erede di Maignan (tra qualche anno), non ha voluto farselo sfuggire. Dopo averlo corteggiato per mesi e mesi, si è assicurato quindi negli ultimi giorni un accordo con il portiere francese Noah Raveyre, classe 2005, estremo difensore cresciuto nell’under 19 del Saint-Etienne.

Un giocatore ancora inesperto, fin qui in grado di collezionare solo una presenza in Ligue 2, ma che aveva già attirato l’attenzione non solo del Milan, bensì di tantissimi club europei di prima fascia. Per questo motivo il colpo messo a segno dalla dirigenza non è da sottovalutare. Potrebbe trasformarsi, infatti, nell’ennesimo capolavoro della gestione Maldini-Massara degli ultimi anni. Una gestione che, fin qui, ha regalato ai tifosi qualche dolore, ma anche moltissime soddisfazioni.