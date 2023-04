Kessie alla Juve con lo scambio: Inter ko

La Juventus può stupire e stracciare l’Inter nella corsa a Franck Kessie: lo scambio a sorpresa fa infuriare Marotta

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e le suggestioni, in casa Juventus, continuano a fioccare giorno dopo giorno. La ‘Vecchia Signora’, si sa, sarà sottoposta ad un restyling importante ed in ogni reparto.

In difesa Alex Sandro e Cuadrado rimangono in scadenza a giugno – e pare complicato, ma non impossibile, giungere al rinnovo. In attacco, invece, fari puntati su Dusan Vlahovic. Perchè se il serbo dovesse continuare a deludere – il feeling con Allegri non è mai stato a livelli apprezzabili – allora potrebbe finire sul mercato per finanziare gran parte delle prossime operazioni in entrata. È a centrocampo che il club piemontese può stupire.

Sì, perchè la Juventus starebbe monitorando il profilo di Franck Kessie per la prossima estate. I bianconeri, che hanno già deciso di rispedire Paredes al PSG dopo il deludente prestito dell’argentino, dovranno fare i conti con il futuro di Adrien Rabiot. Il rinnovo resta complicato, la dirigenza ci proverà a tutti i costi spinta dalla ferma volontà di Allegri di tenersi stretto il talento francese. E Kessie? Un nome che negli ultimi mesi ha monopolizzato l’attenzione in casa Inter, visto che Marotta aveva quasi convinto il Barcellona a cedere l’ivoriano in un clamoroso scambio alla pari con Marcelo Brozovic.

Kessie-Juventus: l’arma che manda l’Inter al tappeto

Non se ne fece nulla, col croato rimasto a Milano. Ma i nerazzurri continuano a lavorare su questa pista, visto che l’ex rossonero piace molto a Marotta e a Inzaghi che lo ritengono il perfetto innesto ‘muscolare’ da affiancare a Barella e Calhanoglu l’anno prossimo.

Ma attenzione massima sulla Juventus che starebbe osservando interessata l’evolversi del destino dell’ex atalantino che dopo essere stato quasi del tutto bocciato, adesso in Catalogna – complici diversi infortuni – ha trovato maggiore spazio. Xavi, però, non si opporrà all’addio di Kessie che, anzi, pare ormai scontato. L’idea della società torinese sarebbe quella di provare ad imbastire uno scambio, alla pari, con uno dei profili che certamente non farà parte del gruppo di Allegri l’anno prossimo. Si tratta di Denis Zakaria, attualmente in prestito al Chelsea che non intende riscattare il centrocampista svizzero.

Zakaria potrebbe dunque rappresentare l’arma giusta per anticipare i grandi rivali e portarsi a casa Kessie, senza spendere un euro. L’ivoriano, classe 1996, in questa sua prima – e probabilmente ultima – stagione con il Barcellona ha collezionato 38 presenze complessive tra Liga e coppe, con 3 gol e 3 assist vincenti all’attivo. L’Inter rischia, dunque, una clamorosa beffa: perchè la Juventus sembra davvero disposta a fare sul serio sacrificando Zakaria pur di regalare ad Allegri l’ex milanista.