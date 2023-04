Juve, che mazzata: addio da 40 milioni di euro

La Juventus e un’altra big di Serie A seguono un importante calciatore sul calciomercato, ma la strada ora è in salita: servono 40 milioni

Umore nero in casa Juventus. Pesa particolarmente la nuova sconfitta subita per mano dell’Inter targata Simone Inzaghi, che è riuscita a conquistare di corto muso la finale di Coppa Italia. Ad abbattere ‘La Vecchia Signora’ ci ha pensato il nerazzurro Federico Dimarco. E negli spogliatoi di San Siro, come svelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Massimiliano Allegri si è sfogato duramente, arrivando perfino ad insultare i dirigenti del club lombardo. A dimostrazione di come il tecnico livornese sia parecchio nervoso in questo momento, poiché la sua squadra non sta più dando risposte positive all’interno del rettangolo verde di gioco.

Anche in Serie A le cose non stanno andando per il meglio, considerando le tre sconfitte consecutive subite per mano di Lazio, Sassuolo e Napoli. Un ruolino di marcia senza dubbio insoddisfacente, che rischia di compromettere i piani del club torinese. Motivo per cui la posizione dell’allenatore ex Milan appare nuovamente in bilico. La società, però, sembra comunque maggiormente orientata a continuare il percorso intrapreso insieme ad Allegri, almeno per ora.

Quest’ultimo, infatti, ha messo in mostra le sue spiccate doti da gestore, mantenendo il gruppo compatto in uno dei periodi più complicati della storia della Juventus. Più di tutto è il lauto ingaggio e quindi il discorso economico a pesare sulle decisioni societarie. Di conseguenza, forse meglio evitare, tenendo conto delle inchieste sportive. E poi bisogna pensare al calciomercato, con la dirigenza bianconera che in estate sarà chiamata ad un lavoro intenso atto a rinforzare la rosa attualmente a disposizione. Lo snodo fondamentale è rappresentato da Dusan Vlahovic, il quale potrebbe abbandonare la nave torinese portando tanto denaro nelle casse della Juve. La cessione in questione tenta entrambe le parti in causa, dato che l’avventura del bomber serbo in quel di Torino finora non è stata entusiasmante.

Calciomercato Juventus, affare Frattesi: c’è un grosso ostacolo

In caso di addio la Juventus dovrebbe, ovviamente, assicurarsi le prestazioni di un valido sostituto. Probabile, inoltre, un intervento a centrocampo, lì dove Paul Pogba ha ampiamente deluso le aspettative.

A tal proposito, il club di Exor è assai attratto dal profilo di Davide Frattesi, mezz’ala di proprietà del Sassuolo che piace molto anche alla Roma targata José Mourinho. Le due italiane, però, devono fare i conti con un grosso ostacolo. Come noto, infatti, la compagine emiliana è bottega cara, tant’è che, come riferisce ‘Calciomercato.com’, la valutazione di Frattesi sarebbe non meno di 40 milioni di euro. E il Sassuolo non avrebbe intenzione di scontare per la cessione del proprio gioiello. Affare estremamente in salita per Juventus e Roma a queste condizioni. Staremo a vedere.