Accordo con Leao: il portoghese firma subito, le cifre

Accordo raggiunto in queste ore con Rafael Leao. La stella portoghese è pronta a firmare subito il suo contratto con il club che metterà una volta e per tutte a tacere le voci inerenti al suo futuro nel prossimo calciomercato.

In questi mesi si è infatti tanto parlato di possibili ed entusiasmanti scenari per l’esterno del Milan, che alla fine ha deciso di accettare l’offerta di quella che a sensazione gli è sembrato essere il progetto tecnico più entusiasmante.

Nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare l’ufficialità di questo accordo, con Leao già carico e determinato a fare faville anche nella prossima stagione, perché quanto fatto vedere al Milan in questi due anni, a quanto pare, era solo l’inizio.

Calciomercato, accordo con Leao: le ultime

Si prospettava essere un’estate super movimentata quella di Rafael Leao, soprattutto da un punto di vista di calciomercato, ma la stella del Milan ha optato per la tranquillità, mettendo a tacere ogni voce possibile sul suo futuro.

Avendo il contratto in scadenza con i rossoneri nel giugno del 2024, tantissimi top club europei avevano iniziato a fiutare l’affare Leao, convinti della possibilità di pagare il portoghese a delle cifre decisamente più basse rispetto a quello che è il reale valore di mercato del giocatore, che secondo il Milan dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 milioni di euro.

Fra tutti questi alla fine uno solo è riuscito a strappare il sì del portoghese, sorprendendo tutti visto che fino a poche settimane era non era pronosticabile un epilogo del genere. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, in questi giorni il club ha raggiunto un accordo verbale con Rafael Leao, pronto a firmare già nelle prossime settimane il suo nuovo contratto. Una notizia, questa, che i tifosi aspettavano da tempo, e che anche se con un pò di ritardo è finalmente arrivata.

Futuro Leao, firma ad un passo: accordo raggiunto

Il futuro di Rafael Leao sembrerebbe nel prossimo calciomercato essersi una volta e per tutte definito, soprattutto in linea a quanto si può leggere questa mattina sulla rassegna stampa del La Gazzetta dello Sport. La rosea, infatti, riporta che la star portoghese ha raggiunto un accordo verbale con il club per la firma sul suo nuovo contratto.

In questi mesi si è parlato di Real Madrid ma anche, e soprattutto, di Chelsea, ma alla fine al cuor non si comanda, ed è per questo che Rafael Leao è pronto a rinnovare con il Milan e continuare la sua avventura in rossonero.

Si attende solo la fumata bianca, che arriverà dopo aver risolto i problemi con lo Sporting, ma la trattativa non è mai stata così avanzata prima d’ora.

Milan-Leao: le cifre del rinnovo che fa sognare i tifosi

A quanto pare nelle scorse ore è stato raggiunto un accordo verbale fra il Milan e Leao per il rinnovo di contratto del portoghese. Oltre a sganciare questa bomba, La Gazzetta dello Sport ha anche svelato le cifre di quest’operazione ad hoc di Paolo Maldini.

Secondo la rosea, infatti, l’accordo fra i rossoneri ed il portoghese sarebbe stato raggiunto sulla base di un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione, più bonus, con un “premio” da 2 milioni di euro alla firma, che potrebbe arrivare nel breve.