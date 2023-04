Arriva Retegui, è ufficiale: super rinforzo in attacco

Il centravanti italo-argentino infiamma il mercato estivo, le sue dichiarazioni aprono all’acquisto in via definitiva per il top club di Serie A

Roberto Mancini ci aveva visto lungo. Si è fidato dei report inviatigli dagli osservatori della Nazionale italiana per scrutare più da vicino le prestazioni incredibili di quel ragazzino argentino con un passato lontano e delle radici a noi familiari. Mateo Retegui ha ripagato la fiducia segnando due reti importantissime in due partite nella fase di qualificazione agli Europei. E nessuno crede che si tratti di fortuna del principiante.

Il centravanti ha dentro di sé un talento ancora inespresso. O meglio, espresso soltanto per metà: ha chiuso la scorsa stagione di Primera Division da assoluto protagonista, vincendo il premio di miglior marcatore. Quest’annata, invece, l’ha iniziata col piglio giusto: 8 gol in 11 presenze. Numeri da capogiro. Ovviamente c’è da lavorare, ma in Mateo tanti hanno notato importanti margini di crescita. Una crescita che magari potrebbe ottenere nel campionato italiano, da molti considerata come la prossima tappa della sua carriera.

Calciomercato, Retegui a un passo: l’Inter svolta in attacco

Ebbene sì, nelle ultime settimane si era vociferato di un possibile passaggio di Retegui nel calcio italiano. Una mossa astuta, per indirizzarlo anche verso l’ambientamento in Italia dei cui colori sarà rappresentante in futuro. Ora queste voci trovano conferme nella sua, di voce. Il calciatore ha rilasciato un’intervista piccante ai microfoni di ESPN, lasciando intendere che il suo futuro in Argentina è limitato.

“Sono sereno e cerco di non pensare a cosa verrà dopo. Ho la testa al Tigre e al campionato argentino, ho voglia di fare gol e contribuire. Ma forse a luglio andrò via“, ha dichiarato Retegui. Nessun dubbio, quindi, che possa approdare in Serie A nel bel mezzo della disputa del campionato argentino, quando invece i cancelli del mercato estivo in Europa saranno ben spalancati.

Per l’Inter, a fronte di una spesa da almeno 16 milioni di euro, si tratterebbe di un colpo di assoluta importanza strategica per i progetti futuri del club. L’uscita di Romelu Lukaku di rientro verso il Chelsea dopo il prestito secco e la probabile non riconferma, infatti, lasciano un vuoto pesante in attacco. Senza contare che la stagione di Joaquin Correa è da cestinare e che potrebbe finire anch’egli tra gli esuberi, come Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio. L’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta non può farsi sfuggire l’occasione. Occhio alla concorrenza spietata.