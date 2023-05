Bremer fa le valigie, cessione in Premier: le cifre

Brutte notizie per la Juventus. Bremer potrebbe finire a giocare in Premier League. Il difensore brasiliano è richiestissimo.

Nell’ultima sessione estiva di calciomercato la Juve ha fatto una vera rivoluzione in difesa, rinforzando e ringiovanendo il reparto. I bianconeri hanno bruciato la concorrenza dell’Inter e si sono assicurati uno dei migliori centrali della Serie A.

Parliamo di Gleison Bremer, brasiliano classe ’97 che è sbarcato a Vinovo dopo diverse stagioni ad alto livello tra i rivali cittadini del Torino. Un mastino dell’area di rigore, bravissimo sulle palle alte e sulle marcature a uomo. Magari non educatissimo con i piedi, ma Bremer ha dimostrato anche nella Juve finora di essere un difensore di tutto rispetto. Qualche problema di troppo, ma nulla rispetto alle grosse difficoltà di tutta la squadra e la società nel corso di questa stagione.

Oltre 40 i milioni spesi della famiglia Agnelli per acquistare Bremer la scorsa estate. Ma, strano ma vero, l’avventura bianconera del difensore brasiliano potrebbe essere molto meno lunga del contratto quinquennale siglato (fino al 2027). Nuovi scenari di mercato stanno iniziando a far parlare e chiacchierare.

Doppia tentazione inglese per Bremer: la Juventus lo sacrifica?

Le ultime indiscrezioni parlano di ben due club di Premier League che si sarebbero interessati fortemente a Bremer. Due società ricche che sono alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, pronte a investire sul difensore della Juventus. Si tratta di Newcastle e Tottenham. La formazione bianconera, vera rivelazione del campionato inglese, vuole rinforzi di spessore per la prossima annata, quando probabilmente giocherà in Champions League da protagonista. I londinesi invece, soprattutto in caso di approdo di Julian Nagelsmann in panchina, hanno bisogno di uno stopper forte e maturo come Bremer.

La Juventus lo lascerebbe partire così facilmente? Molto dipenderà da due fattori: le vicende finanziarie e giudiziarie del club, che ha riavuto indietro i 15 punti di penalizzazione (ma rischia di finire in un nuovo calderone per la manovra stipendi) ed il reato presunto di falso in bilancio. Ma anche per l’esigenza del club di fare cassa per poter reinvestire e sistemare alcuni conti interi. Bremer viene valutato intorno ai 45-50 milioni di euro dalla Juventus, che per le suddette situazioni delicate potrebbe dunque lasciar partire dopo solo un anno l’ex Torino, ottenendo comunque una buona plusvalenza. Il problema diventa l’eventuale sostituto di Bremer: sarebbe dura reperire in poco tempo un centrale forte fisicamente, di personalità e non troppo caro nei costi per rimpiazzare la sua eventuale partenza. L’Inghilterra intanto chiama.