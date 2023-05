Inter, altro che Kessie: scambio folle con Brozovic

L’Inter, da tempo interessata a Franck Kessie, può decidere a sorpresa di virare su un nuovo profilo.

Dopo la grande vittoria interna contro la Lazio, Simone Inzaghi è al lavoro per preparare la sfida esterna contro il Verona, a caccia di punti salvezza. La dirigenza, invece, inizia a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione, per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del mister piacentino. Un calciatore a lungo seguito dai nerazzurri è Franck Kessie, vicino a sbarcare a Milano in inverno in uno scambio con Brozovic.

La trattativa fallì all’ultimo giorno di gennaio, con la dirigenza comunque attiva nel monitorare la situazione, visto il periodo difficile che l’ex centrocampista del Milan sta vivendo al Barcellona. Ora, però, la società pare intenzionata a cambiare obiettivo, tanto che è disposta ad inserire Marcelo Brozovic in una trattativa con un altro top club europeo.

Ora l’ex Milan non rappresenterebbe più una priorità e la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta ad un colpo a sorpresa. Marotta sembrerebbe intenzionato a virare su un altro profilo, un giocatore già vicino in passato alla Serie A. Le trattative con il Psg possono presto entrare nel vivo. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, le due società sono al lavoro per cercare di arrivare allo scambio che vede coinvolti Marcelo Brozovic e Renato Sanches.

Kessie, addio Inter: si lavora allo scambio con il Paris Saint Germain

Il centrocampista portoghese classe 1997, infatti, non sta trovando molto spazio con il club parigino, con il tecnico Galtier che lo ha impiegato in 22 occasioni tra campionato e coppe. Il poco impiego ha portato il giovane calciatore ha valutare la cessione, con la dirigenza che non opporrebbe resistenza. Da qui nasce l’idea dello scambio con il croato nerazzurro, da sempre nei pensieri del club di Al-Khelaifi. L’Inter pare ben disposta a valutare questo scambio, tanto che nelle prossime settimane i contatti possono intensificarsi per cercare di arrivare alla fumata bianca.

Nonostante la perdita di un calciatore importante come Brozovic, l’acquisto di Renato Sanches sarebbe un grande colpo per i nerazzurri, che aggiungerebbero al proprio centrocampo un calciatore giovane e con ampi margini di miglioramento. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Kessie pronto a dire addio al sogno nerazzurro. Inter e PSG, sono pronte a mettere in atto il primo grande scambio dell’estate. Brozovic può dire addio, ma presto i tifosi potrebbero accogliere un nuovo colpo a centrocampo.