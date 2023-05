Palladino alla Juve con due ‘fedelissimi’: 30 milioni, sgarbo all’Inter

Raffaele Palladino potrebbe far ritorno alla Juventus. L’allenatore del Monza potrebbe sedere sulla panchina dei bianconeri a partire dalla prossima stagione insieme a due pedine fondamentali del Monza.

È senza ombra di dubbio l’allenatore a cui si addice meglio l’etichetta di “rivelazione dell’anno”. Raffaele Palladino è stato il tecnico che, di fatto, si è reso artefice della salvezza del Monza. La squadra lombarda, al primo campionato di Serie A della sua storia, dopo un’inizio molto complicato è stata capace di invertire la tendenza ed ha, in un certo senso, dato vita ad un altro campionato a partire dall’avvicendamento in panchina tra Giovanni Stroppa e Raffaele Palladino.

La coppia Berlusconi-Galliani ha dimostrato ancora una volta di saperci vedere lungo. Raramente, infatti, i due dirigenti hanno sbagliato la scelta di un allenatore. Chiedere ai tifosi del Milan. Facendo le dovute proporzioni, la “scoperta” di Palladino potrebbe essere paragonata a quella che Berlusconi, sul finire degli anni 80, ha fatto con Arrigo Sacchi. 18 Settembre 2022, settima giornata di Serie A, allo U-Power Stadium di Monza va in scena Monza-Juventus. I brianzoli, reduci da 5 sconfitte ed un pareggio, affrontano la Juventus di Massimiliano Allegri. Sulla panchina dei biancorossi fa il suo esordio Raffaele Palladino.

Il tecnico napoletano si presenta nel migliore die modi. Infatti, il Monza batte la Juventus e incamera i primi 3 punti della sua storia in Serie A. Da allora la compagine lombarda ha messo a segno ben 12 vittorie, tra cui quella prestigiosa all’Allianz Stadium sulla Juventus, e 7 pareggi. Con questi numeri Palladino annovera una media punti di oltre 1,65 punti a partita. Cifre importantissime che rendono Palladino uno degli allenatori migliori di questa stagione. Al momento il contratto che lega il tecnico al Monza è in scadenza nel 2023.

Juventus, Palladino potrebbe essere il post Allegri

La situazione contrattuale di Palladino interessa a molti club. Tra questi c’è anche la Juventus. Il club bianconero vuole porre le basi per un nuovo corso e ha visto in Palladino, ex attaccante bianconero, il profilo ideale. Indipendentemente dal proprio destino sia sul campo che fuori, la Juventus starebbe facendo più di un pensiero per l’allenatore napoletano. Addirittura sarebbe disposta anche ad accontentarlo sul mercato.

Su tutti, due calciatori potrebbero seguire l’allenatore a Torino. Si tratta di Carlos Augusto che, però, piace molto anche all’Inter e di Di Gregorio. L’approdo del portiere saracinesca del Monza in maglia bianconera, però, è legato ad un eventuale addio di Szczesny. Due giocatori che il Monza valuta, in toto, 30 milioni. La situazione resta in divenire, ma la Juventus punta tutto su Palladino. E un duplice colpo che magari potrebbe beffare i rivali dell’Inter.