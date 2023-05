Piqué e Shakira, clima da guerra: le incredibili ‘condizioni’ della colombiana

Continua la guerra tra i due ex coniugi Gerard Piqué e Shakira. Dopo il tradimento di lui e la reazione pubblica di lei continuano i disagi.

Una fine di rapporto che ha fatto il giro del mondo. Non tanto per il divorzio, visto che sono numerose le coppie celebri che ogni giorno entrano in crisi. Bensì per il modo con cui è stato spiattellato in mondovisione.

Ci riferiamo alla fine della relazione tra il calciatore spagnolo Gerard Piqué e la cantante colombiana Shakira. Una delle coppie più amate e chiacchierata del panorama internazionale, che ha definitivamente rotto per colpa dell’ex Barcellona, reo di aver tradito la moglie con una donna più giovane.

Vero scalpore ha fatto la vendetta musicale di Shakira, che qualche mese fa è balzata in cima alle classifica mondiali con la hit realizzata col dj Bizzarap, un pezzo in cui ha pubblicamente messo alla berlina Piqué e la sua compagna Clara Martì, definendola una ‘Twingo’ piuttosto che una Ferrari di lusso come la colombiana si considera.

Shakira non perdona Piqué: il calciatore costretto a volare a Miami per vedere i figli

Shakira sta recitando dunque da mesi la parte della moglie tradita e sicuramente tutt’altro che felice della situazione. Piqué, che ovviamente non ha fatto bella figura nella storia, non è stato perdonato dalla sua ex consorte, come dimostra anche l’ultima notizia. Come rivelato dal quotidiano iberico AS, Shakira ha dettato condizioni piuttosto dure nell’atto di separazione con Piqué, in particolare nella gestione dei due figli Milan e Sasha. I bambini vivranno sotto la custodia quasi esclusiva della madre, che dopo la rottura con l’ex Barça si è trasferita dall’Europa agli Stati Uniti, precisamente a Miami.

Piqué dunque sarà costretto sempre a volare fino alla Florida per passare del tempo con i due bambini. Inoltre gli è consentito tenerli per soli 10 giorni al mese. Severissima Shakira, che addirittura nella prossima visita mensile di Piqué lascerà all’ex marito i due piccoli per la metà del tempo, visto che a suo dire li aveva già incontrati per 5 giorni a Barcellona, prima del trasferimento negli USA.

Impegno duro per lo storico numero 3 del Barcellona; infatti Piqué sarà costretto o a sostare in albergo (ne ha prenotato uno vicino alla scuola dei figli a Miami) oppure a cercare un appartamento in città per poter gestire meglio l’affidamento parziale di Milan e Sasha. Negli accordi legali pare che non vi sia nessun impedimento per Clara Chia Martì, l’attuale fidanzata di Piqué tanto bistrattata musicalmente da Shakira. L’ex difensore può far visita ai figli portando con sé la giovane compagna, ma anche in questo caso la cantante colombiana non è molto d’accordo, preferendo che Clara resti fuori dall’ambito familiare almeno nei primi mesi.