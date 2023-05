Erede Mourinho alla Roma: il più clamoroso dei ritorni

La Roma avrebbe già le idee chiare qualora José Mourinho dovesse decidere di dire addio alla formazione giallorossa in vista della prossima stagione.

La stagione 2022-2023 della Roma è ancora in pieno svolgimento. Due gli obiettivi che la squadra giallorossa intende ancora raggiungere e per cui lotterà sino alla fine. Ovvero la qualificazione alla prossima edizione di Champions League e la corsa alla finalissima di Europa League.

Nonostante ciò non è da escludere che il matrimonio, finora piuttosto corrisposto, tra la Roma e José Mourinho possa terminare anzitempo al termine della stagione. Lo Special One ha ancora un anno di contratto, fino al 2024, ma negli ultimi tempi ha aperto anche alla possibilità di un addio prematuro. Il tecnico portoghese spesso si è lamentato della rosa non all’altezza costruita dalla Roma, di un progetto tecnico che non gli permette di puntare in alto tra campionato e coppe. Per questo Mourinho potrebbe sposare una nuova avventura altrove, in un club magari con maggiori potenzialità economiche.

Nelle ultime settimane Mourinho è stato accostato spesso al PSG, la formazione francese gestita dai ricchi proprietari qatarioti. Dopo il flop di Cristophe Galtier in panchina, l’idea del patron Al-Khelaifi sarebbe quella di puntare su un allenatore di primissimo piano, proprio come Mourinho.

Mourinho tentato dal PSG: la Roma è pronta a convincere Antonio Conte

Un possibile divorzio nell’estate 2023 metterebbe la Roma nelle condizioni di trovare un nuovo tecnico, un erede di Mou che possa proseguire il progetto sportivo basato su elementi di spessore e diversi calciatori in rampa di lancio. Secondo alcune indiscrezioni, il nome più gettonato sarebbe quello di Antonio Conte. L’allenatore pugliese, attualmente senza occupazione dopo l’addio al Tottenham, è il favorito della società guidata dalla famiglia Friedkin. Conte piace per lo spirito battagliero e vincente, per la capacità di ‘spremere’ al massimo le motivazioni dei suoi calciatori e per il pedigree internazionale.

Un ritorno in Serie A davvero intrigante per l’ex allenatore di Juve e Inter. Conte era già stato vicino alla Roma, nel 2019 quando Francesco Totti (allora dirigente romanista) lo contattò per cercare di portarlo in giallorosso, ma il tecnico classe ’69 decise di sposare il progetto Inter, club con il quale ha vinto anche lo Scudetto nel 2021. Anche Conte chiede importanti sforzi sul mercato alle sue squadre, ma in passato ha più volte aperto alla possibilità di tornare in Italia e la pista Roma potrebbe rivelarsi un’opportunità molto intrigante.