Lutto nel calcio italiano: è morto poco fa un apprezzato opinionista

Mondo del calcio devastato dall’ennesimo lutto: poco fa è scomparso, lasciando un vuoto enorme, un apprezzato opinionista Continua la scia di lutti che stanno funestando il calcio italiano. In poche settimane, tra dicembre 2022 e l’inizio del 2023, abbiamo dovuto dire addio a due mostri sacri del pallone come Luca Vialli e Sinisa Mihajlovic, strappati all’affetto dei loro cari e di tutti i tifosi da due “spietati killer”, rispettivamente il tumore al pancreas e la leucemia.

Risale, invece, a pochi giorni fa la scomparsa di Tonino Orrù, il Presidente della doppia promozione, negli anni ’80, del Cagliari dalla Serie C alla Serie A. Ma non è finita. A soli 23 anni è venuto a mancare Antonio Rizzo, ex calciatore di Ugento e Ruffano. A porre fine alla sua giovane esistenza un malore che lo ha colto, nella sua camera da letto, durante il sonno.

A fare i conti con uno straziante lutto è anche il mondo dei media, quello che racconta le emozioni e le gesta legate a un pallone che rotola su un campo da calcio. Da poche ore ci ha lasciati Luca Carminati, opinionista dell’etere bergamasco apprezzato dai telespettatori per la sua innata capacità di bucare lo schermo con la sua simpatia e per il suo speciale talento di cogliere sempre il lato umano di uno sport che ha scandito tutta la sua esistenza.

Lutto nel calcio italiano: è morto Luca Carminati, apprezzato opinionista

Cresciuto nelle giovanili del Leffe, compagno di squadra di Beppe Signori, 188 gol in A, tre titoli di capocannoniere e vicecampione del mondo a Usa ’94, Luca Carminati, dopo una prima esperienza come attaccante, ha sempre difeso i pali della porta dai tiri degli avversari. Solo il più mancino dei tiri, una grave malattia che in pochi mesi ha vinto la sua strenua resistenza, non è riuscito a parare. Una perdita enorme per il mondo del calcio bergamasco, commentato e giocato, che lo ora piange attonito per un crudele destino che lo ha strappato a 55 anni ai suoi affetti e a quel calcio che ha amato per tutta la vita.

Una passione che lo spingeva a scendere in campo anche dopo aver appeso i guantoni al chiodo e aver concluso la carriera di allenatore di squadre femminili tra cui il Peia, che tra il 2006 e il 2008 ha vinto il titolo provinciale, regionale e nazionale, e il Segrate in serie A2. Era tra i portieri che si sono alternati nel difendere la porta della rappresentativa della Val Seriana nell’amichevole della scorsa estate contro l‘Atalanta. D’ora in poi difenderà la porta del Paradiso…