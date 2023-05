Tifosi della Juve in lacrime: ritiro imminente per una vera leggenda

Un anno intenso per i sostenitori della Juventus che passano da un’emozione all’altra. L’ultima potrebbe arrivare dagli States.

Per i supporter della Vecchia Signora, passare 24 ore senza batticuore da questa estate è praticamente impossibile. Iniziando con il processo sulle plusvalenze, arrivando alla parabola sfortunata di Paul Pogba, in mezzo le dimissioni del cda della Juventus.

L’intera governance, in seguito all’inchiesta di Torino, ha lasciato la Continassa. Hanno salutato: l’ex presidente Andrea Agnelli; il vice Pavel Nedved; l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Con loro addio anche ai consiglieri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.

Inutile negarlo, le 14000 pagine dell’ordinanza dell’inchiesta Prisma rischiano, in potenza, di rendere inutile quanto fatto in campo dalla Juventus. La penalizzazione arrivata il 20 gennaio per mano della Corte d’Appello Federale, seppur momentaneamente cancellata dal Collegio di Garanzia, rischia di rifarsi viva per altre vie. In primis lo stesso processo “ter” sulle plusvalenze potrebbe concludersi con un nuovo taglio in classifica, seppur di entità minore ai 15 punti.

Tifosi Juve: da Prisma in poi, il rischio di una stagione da dimenticare

Inoltre, fermo restando l’esito degli altri due filoni della giustizia sportiva, quello sulle scritture private e l’altro sulle partnership sospette – entrambi a rischio deragliamento nella prossima stagione – rimane l’incubo della mannaia Uefa. L’organismo disciplinare di Nyon infatti, potrebbe comunque escludere la Vecchia Signora dall’Europa. A intristire i tifosi sabaudi però, le parole di una bandiera che arrivano da Los Angeles.

Condottiero di infinite battaglie, Giorgio Chiellini da questa estate veste la maglia dei Los Angeles Football Club, franchigia fondata nel 2014 ma in campo solo dal 2018. Il centrale, 38 anni compiuti il 14 agosto, è vincolato ai californiani fino a dicembre 2023. Otto gol in 117 gare con la nazionale azzurra, l’ex capitano della Juventus ha lasciato i bianconeri dopo 561 partite, ben 49607 minuti con la zebra sul petto. Con la Juventus ha alzato 19 trofei (9 scudetti, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane), oltre ad aver perso due finali Champions con Real Madrid e Barcellona. Con l’Italia vanta il titolo Europeo 2020 (vinto nel 2021 per la pandemia) e un Europeo con l’Under 19 nel lontano 2003.

Chiellini ha parlato del suo futuro ai microfoni di Discord, durante la diretta Fanast Rft. Le parole del difensore formatosi nel Livorno non sembrano lasciare dubbi. “La mia testa non è stanca, il mio corpo però sì e ha già dato qualche segno di cedimento”, ha affermato Chiellini dopo aver ribadito che gli stimoli per continuare ci sarebbero ancora. .”Non manca tanto: questa stagione, massimo forse un anno, non lo so”, ha concluso il mancino nato a Pisa. Chiellini ha poi rivelato che in futuro gli piacerebbe restare nel calcio, non in campo ma con un ruolo “manageriale”, perché non avrebbe la “vocazione” per allenare.