Belen resta in intimo: da guardare con cautela

Belen Rodriguez, basta la parola: e la modella e showgirl argentina colpisce ancora, spettacolo totale nei nuovi scatti

Con il suo fascino sudamericano, ci ha colpiti dritti al cuore dal primo momento. Entrando nella storia del mondo della moda e dello spettacolo e lasciando un segno profondissimo, che non si arresta. Belen Rodriguez è senza dubbio un’icona assoluta dei giorni nostri.

La modella e showgirl argentina in questi anni si è guadagnata una larghissima fetta di pubblico fedele e affezionato, grazie alla sua eleganza seducente della quale ormai non possiamo più fare a meno.

Sono quasi vent’anni, ormai, che Belen è diventata una presenza assidua alle nostre latitudini. Nel corso degli anni abbiamo ammirato Belen in diverse apparizioni televisive ed anche sui social e possiamo dire che ciò ha contribuito a portarla nella leggenda della televisione italiana.

Belen Rodriguez, classe impareggiabile e sensualità stratosferica: non delude proprio mai i fan

Oggi, con il suo stile inconfondibile, la ritroviamo anche alla conduzione di uno dei programmi più seguiti della tv nostrana, vale a dire Le Iene. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan, quello con la trasmissione di inchiesta e approfondimento di Italia Uno. Così come imperdibili sono gli appuntamenti con i suoi scatti sui social.

Sul web, Belen raccoglie oltre dieci milioni e mezzo di followers sul suo profilo Instagram. Già questo basterebbe a spiegare il suo impatto. Ma i freddi numeri non dicono tutto e bisogna far parlare le immagini. Quando si tratta di sfoderare sensualità esplosiva e in grado di infiammare l’atmosfera, Belen non è seconda a nessuno, c’è poco da dire. E ce ne da’ conferma per l’ennesima volta con immagini mozzafiato. Ecco l’ennesimo show con scatti social.

Belen Rodriguez, magia nella penombra: la trasparenza è a dir poco illegale

Immagini che giocano sul vedo e non vedo, sulla penombra avvolgente, sulle trasparenze audaci e bollenti. E così, in vestaglina intima, Belen ci toglie letteralmente il respiro, lasciandoci perdere in ogni dettaglio della sua silhouette sinuosa e provocante. Si vede abbastanza perché la temperatura si alzi in maniera insostenibile. Che la Rodriguez fosse in splendida forma come al solito non potevamo metterlo in dubbio. Ora sappiamo che i suoi scatti estivi saranno quanto di più esplosivo si possa vedere. Siamo pronti a un vero e proprio spettacolo pirotecnico, Belen è davvero intramontabile.