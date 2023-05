Giocherà nella Juve l’anno prossimo: Allegri entusiasta

Contro il Bologna è arrivata l’ennesima frenata stagionale: un’altra brusca frenata per gli uomini di Massimiliano Allegri.

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo una stagione molto difficile. Dalle vicende giudiziarie fino ai problemi di campo dove, tra infortuni e discontinuità, il club bianconero non ha affatto mantenuto le attese. Dopo quattro sconfitte consecutive la Juve non è andata oltre il pari a Bologna, perdendo terreno nella rincorsa Champions. I bianconeri restano terzi, ma dietro le inseguitrici sono più vicine.

Rammarico sottolineato a fine partita dal tecnico toscano dopo il gol di Milik nella ripresa che ha permesso alla Juventus di non uscire sconfitto dal Dall’Ara. Massimiliano Allegri ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno sottolineando le difficoltà della sua squadra soprattutto nel mese di aprile: “Una partita come questa una settimana fa l’avremmo persa”. Serve cambiare passo a partire dalla sfida con il Lecce e in vista del doppio impegno di Europa League contro il Siviglia.

Le prossime settimane serviranno a capire se sia il caso di continuare o meno con Massimiliano Allegri che da Bologna può tornare a casa con una nota positiva: Samuel Iling-Junior. Frizzante, vivace, ha propiziato il gol del pareggio di Milik: dal suo ingresso in campo la Juventus ha ritrovato quelle sicurezze che le sono mancate nei primi 45 minuti provando addirittura a vincere la gara.

Juventus, una nota positiva contro il Bologna

Il futuro di Iling sarà sicuramente a tinte bianconere: la volontà della Juventus è quello di tenerlo in rosa, niente prestito la prossima stagione e permanenza alla Vecchia Signora come vice Kostic. Al termine del match l’esterno inglese ha sottolineato come la sua squadra sia stata positiva e allo stesso tempo come abbia voglia di continuare a dimostrare il suo valore, quando Allegri deciderà di chiamarlo in causa. Ultimamente il giovane laterale bianconero ha impressionato recentemente anche con l’Inghilterra con l’Under 20 con una doppietta la sfida di Elite League contro i pari età della Germania.

I progressi dell’esterno hanno spinto diversi club inglesi e tedeschi (da Manchester City, Newcastle a Chelsea passando per Bayern Monaco e Borussia Dortmund) a interessarsi a un potenziale trasferimento estivo dell’attaccante. Le idee della Juventus sono chiare in attesa dell’annuncio del nuovo direttore sportivo: Samuel Iling-Junior è uno dei patrimoni di questa squadra. L’esterno inglese ha cambiato il volto alla partita di Bologna come già era avvenuto in passato in Champions con il Benfica. 8 presenze in Serie A, 2 in Europa League, una in Coppa Italia e una in Champions League per 262 minuti complessivi. Il passaggio al 4-3-3 potrebbe essere il modulo idoneo per Iling e per le sue qualità offensive: l’inglese merita più spazio.