La stagione di un campionissimo è già finita: tegola in Serie A

La Serie A diventa sempre più il campionato degli infortuni, un altro big sarà costretto a saltare i prossimi match decisivi.

Stagione finita per un top player, arriva anche l’esito ufficiale degli esami. Una brutta tegola per questo finale di campionato, un colpo per una big che dovrà stringere i denti e raggiungere gli obiettivi senza un uomo fondamentale.

Maggio sarà il mese decisivo per tutte le big, considerando le difficoltà che stanno aumentando. Gli infortuni crescono e a stare fuori sono quei top player che danno sempre qualcosa in più in campo. Una perdita importante per il tecnico, quello che sembrava un infortunio leggero e recuperabile è diventato invece un motivo di grande preoccupazione. Il 2022-23 per un big si è già chiuso, guarderà i suoi compagni dalla tribuna e non sarà di certo una notizia positiva per la squadra e i tifosi. Le notizie che arrivano dall’infermeria stanno monopolizzando il campionato, non c’è squadra che non perda pezzi in settimana.

Un discorso allargato con la stagione allargata a dismisura, l’esperimento di collocare un mondiale in mezzo non ha avuto gli esiti sperati dal punto di vista fisico. I ko hanno colpito sia chi ha giocato in Qatar nonché quelli rimasti un mese e mezzo senza giocare alcuna competizione. Soprattutto con l’incedere dell’età sono arrivati ulteriori problemi, in questo caso è un ko che ha il sapore di malinconia: Ibra ko col Milan, termina qua il suo campionato.

Un big out, ora è ufficiale

Aveva sentito un fastidio al polpaccio domenica scorsa nel riscaldamento contro il Lecce, ora è arrivato il responso medico ufficiale da parte del club. Il Milan ha confermato la lesione del gemello mediale del polpaccio destro, non un infortunio gravissimo ma tale comunque da fargli saltare il finale di stagione. I rossoneri faranno a meno dello svedese in campo, una stagione abbastanza travagliata per lui che in campionato ha registrato solo quattro presenze e un gol.

Il rigore realizzato contro l’Udinese gli ha permesso di raggiungere il record come marcatore più anziano della Serie A, sarà comunque difficilmente eguagliabile dallo svedese. Le voci su un ritiro a fine stagione si fanno sempre più insistenti, l’eventuale vittoria della Champions League porterebbe il momento ideale per interrompere con il calcio giocato. Le condizioni precarie del 42enne svedese sono ormai sotto l’occhio di tutti i tifosi.