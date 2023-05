Dybala via da Roma, la compagna Oriana spoilera la destinazione

Futuro incerto per la Joya giallorossa: la fidanzata si lascia scappare una battuta che potrebbe essere più di un indizio

È l’ago della bilancia della squadra giallorossa. Quando non c’è lui, si spegne la luce. Quando invece è in campo, possibilmente senza acciacchi e con i compagni al suo servizio, è tutta un’altra musica. L’ultima prova, per chi ancora avesse voluto fare esercizio di scettiscismo, è arrivata nel match di Europa League contro il Feyenoord. Il guizzo del campione al minuto 89 ha consentito ai giallorossi di evitare l’eliminazione, portando la squadra ai supplementari. Il resto lo hanno fatto gli altri. Ma sempre grazie al precedente incipit della Joya.

Insomma, l’importanza e la classe di Dybala non sono affatto oggetto di discussione. Né nella Capitale né nel resto della penisola. Quello semmai su cui discute è la permanenza dell’argentino a Roma per le prossime stagioni. Col futuro dello stesso José Mourinho in bilico, e una qualificazione alla prossima Champions League ancora da conquistare sul campo, non sono in pochi a pensare che il campione del mondo possa salutare a fine stagione.

Giova anche ricordare che l’ex Juve ha una clausola d’uscita dal club giallorosso molto bassa: 12 milioni per l’estero, 20 per gli altri club di Serie A. Una situazione pericolosa, che lato contrattuale i Friedkin possono disinnescare alzando l’ingaggio a 6 milioni annui. Questo aumento cancellerebbe in automatico le due clausole. Ma resta il discorso delle lusinghe al giocatore, che arrivano da ogni parte d’Europa. Anche dalla Premier League.

Oriana Sabatini e la gaffe ‘involontaria’

Legato sentimentalmente ad Oriana Sabatini – attrice, cantante e modella argentina – l’attaccante albiceleste coinvolge spesso la compagna nelle sue decisioni. Oltre ad apparire spesso con lei sui profili Instagram di entrambi. Quando non fanno le cose insieme, talvolta Oriana si mette in proprio. Come qualche ora fa, quando è intervenuta assieme ad Ian Wright e al ‘Dibu’ Martinez – compagno di Paulo nella Selecciòn ed eroe dei Mondiali in Qatar – nel corso della terza puntata di “Behind the game“.

Alla provocazione dell’estremo difensore argentino, che chiedeva un numero maggiore di connazionali in Premier League, la modella sudamericana ha risposto “Portati Dybala in Inghilterra“. Si è scatenato il finimondo. Non durante la diretta ovviamente, ma successivamente, quando il profilo della bella argentina è stato invaso dai commenti poco ‘amichevoli’ dei tifosi giallorossi, inviperiti dal suggerimento della compagna del loro idolo.

Non è dato sapere il grado di ironia e leggerezza usato da Oriana nel voler accontentare il Dibu con un invito di tale natura, ma tanto è bastato per far scattare l’allarme in mezza città.