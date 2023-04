Sospetti e veleni in casa bianconera alla vigilia del delicato match del Dall’Ara contro il Bologna. Massimiliano Allegri va su tutte le furie

Non c’è pace in casa Juventus. Come se non bastassero in casa bianconera le vicende extra campo con i processi sportivi che incombono come un’oscura minaccia all’orizzonte e un rendimento in campo a dir poco deludente da un mese a questa parte, a rendere l’atmosfera ancora più tesa e incandescente c’è anche un possibile caso di insubordinazione di un giocatore nei confronti di Massimiliano Allegri. E questo a poche ore da una sfida, contro il Bologna al Dall’Ara, che a causa delle ultime sconfitte rimediate da Rabiot e compagni, assume il significato di un’ultima spiaggia.

Nel corso dell’allenamento di rifinitura svolto come di consueto alla Continassa, nel momento in cui Allegri ha consegnato i completini ai giocatori prima della partitella di chiusura, quella in cui si provano gli undici scelti per partire titolari, Angel Di Maria ha abbandonato il terreno di gioco lamentando una leggera contusione alla caviglia. Il tecnico livornese, particolarmente sorpreso da questo improvviso stop lamentato dall’argentino, non ha potuto far altro che escluderlo dalla lista dei convocati. Di Maria è sembrato abbandonare il campo subito dopo aver saputo della scelta della mancata titolarità.

Un infortunio che in realtà ha lasciato perplessi sia i compagni di squadra di Di Maria che l’intero staff tecnico. L’ex attaccante di Real Madrid e Paris Saint Germain non aveva dato segnali di sofferenza fisica nè aveva ricevuto qualche colpo proibito in allenamento. Secondo l’ipotesi formulata dal quotidiano Tuttosport, il fantasista neo campione del mondo sarebbe andato su tutte le furie per un motivo.

Infortunio sospetto alla Juve, caos Allegri: un big si autoesclude. Tifosi infuriati

Allegri ha infatti consegnato a Di Maria la pettorina solitamente riservata a coloro che il giorno successivo non rientrano tra gli undici titolari. L’ex stella delle merengues a quel punto, decisamente infastidito dalla scelta del tecnico livornese, avrebbe dunque deciso di abbandonare il terreno di gioco dopo aver avuto la certezza che a Bologna sarebbe partito dalla panchina.

La Juventus ha ufficialmente smentito l’esistenza di un caso, smontando subito ipotesi di ammutinamento da parte di Di Maria. Ma in realtà il caso non sembra così campato in aria, tutt’altro. L’argentino confidava di poter scendere in campo dall’inizio nella sfida del Dall’Ara e così nel momento in cui ha capito che sarebbe partito tra le riserve ha alzato bandiera bianca. E così i bianconeri contro il Bologna dovranno fare a meno del neo campione del mondo.