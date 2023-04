Carlos Augusto ha stregato una big: colpo in Serie A

Carlos Augusto ha attirato le attenzioni di una big di Serie A: il brasiliano potrebbe lasciare il Monza in estate.

L’esterno mancino sta disputando un ottimo campionato: le sue prestazioni hanno colpito una grande squadra. Il Monza sta vivendo la prima stagione in Serie A della sua storia: dopo una lunga attesa, i brianzoli sono riusciti a raggiungere il gradino più alto del calcio italiano. Le prime partite sono state alquanto negative, ma tutto è cambiato con l’arrivo di Palladino in panchina.

L’ex attaccante di Genoa e Juventus ha dato una forte identità alla squadra, che ora si ritrova a quota 44 punti dopo 32 giornate. Un ottimo bottino che permette ai tifosi di godersi le ultime partite con estrema tranquillità. Tra i protagonisti assoluti c’è Carlos Augusto: le sue prestazioni, però, hanno attirato una big.

Il Monza continua ad ottenere risultati importanti e punta a chiudere l’anno nella parte sinistra della classifica. I biancorossi sono reduci dalla vittoria in trasferta sul campo dello Spezia con le reti di Ciurria e Carlos Augusto. L’esterno brasiliano è uno dei principali artefici dell’ottimo campionato dei brianzoli: già nelle stagioni passate in Serie B aveva messo in mostra doti interessanti, ma in Serie A si è confermato ed è migliorato ulteriormente.

Carlos Augusto protagonista col Monza: una big lo osserva

L’ex Corinthians, ad oggi, ha messo a segno 6 reti e fornito 5 assist: un bottino impressionante per un esordiente nella massima categoria, soprattutto un calciatore che dovrebbe soprattutto lavorare sull’aspetto difensivo. Palladino punta fortemente su di lui, come testimonia il fatto che sia partito da titolare in tutte e 29 le presenze raccolte fin qui venendo richiamato in panchina solo 4 volte. Questi numeri hanno attirato le attenzioni di alcuni top club, ma in prima fila ci sarebbe una big italiana: la Juventus.

I bianconeri, in estate, potrebbero apportare grandi cambiamenti sugli esterni. Il punto fermo è Kostic, mentre il destino di giocatori come Cuadrado e De Sciglio è tutto da decifrare. In estate tornerà Cambiaso dal prestito al Bologna e sarà valutato: potrebbe rivelarsi una risorsa utile potendo giocare su entrambe le fasce.

Carlos Augusto piacerebbe molto e potrebbe diventare il vice-Kostic.

Il club brianzolo ritiene il calciatore un punto fermo e Carlos Augusto potrebbe partire solo in caso di grosse offerte. Non è da escludere che anche altri club italiani possano interessarsi a lui, così come alcuni apprezzamenti potrebbero giungere dall’estero. Nei prossimi mesi, dunque, potrebbe esserci molto movimento intorno al brasiliano, che per ora punta a chiudere l’annata nel migliore dei modi.