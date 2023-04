Juventus a bocca asciutta: beffata dall’Inter, che colpo

Beppe Marotta è pronto a firmare un grande colpo che lascia a mani vuote la Juventus: così Allegri è preoccupato

Al di là della sfida col Bologna, alla Juventus rimangono sei giornate e 18 punti per poter sperare di arrivare più in alto possibile in Serie A. Lo scudetto è sfumato ormai da mesi e la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie – poi temporaneamente annullata – potrebbe tornare con un’altra consistenza finendo comunque per complicare i piani della ‘Vecchia Signora’ che punta, in primis, a qualificarsi alla prossima Champions League.

Rientrare tra le prime quattro, dunque, rimane un obbligo morale a cui Allegri intende tenere fede. Poi ciò che accadrà nelle aule di tribunale e lontano dai campi di calcio, sarà relativo.Non va dimenticato, poi, che nonostante la batosta in Coppa Italia per mano dell’Inter i bianconeri sono chiamati alla difficile doppia semifinale di Europa League con il Siviglia.

L’umore e le ambizioni della squadra meneghina invece, andando di pari passo, sono abbastanza diverse. Perchè la squadra di Inzaghi può ancora sognare la finale di Champions League: l’unico ostacolo sulla strada dei nerazzurri sarà il Milan. La finale di Coppa Italia con la Fiorentina potrebbe regalare un bis, come già accaduto un anno fa.

Niente Juve: così firma con l’Inter

Ma le strade di bianconeri e nerazzurri, al di là di polemiche legate al calcio giocato, potrebbero ben presto trasferirsi in sede di calciomercato. Una rivalità infinita che sfocerebbe in diversi obiettivi comuni, in entrata, come accaduto da anni a questa parte. Ma in un determinato caso, da giugno, il nome che l’Inter potrebbe aver ormai ‘prenotato’ scippandolo di fatto ai bianconeri è quello di un giocatore che la Juventus, prima di tutti, ha seguito a lungo corteggiandolo.

Occhi in Serie A ed in particolar modo in casa Sassuolo: si parla chiaramente di Davide Frattesi. Il centrocampista romano, classe 1999, quest’anno ha collezionato 32 presenze complessive con ben 6 gol all’attivo. Oltre ad essersi messo in mostra come uno dei giovani centrocampisti di maggiore qualità, nel panorama calcistico italiano. Come anticipato, la Juve lo continua a tenere sotto stretta osservazione ma il club che con ogni probabilità la spunterà per la firma del 23enne dai neroverdi sarà l’Inter.

Marotta è pronto a discuterne con l’ad Carnevali, spaziando per arrivare ad una possibile intesa il prima possibile. Muoversi con largo anticipo, aspettare la chiusura del torneo di Serie A per poi abbracciare ufficialmente Frattesi atteso dal salto definitivo in una grande società. Allegri, in emergenza totale a centrocampo per l’anno prossimo – Rabiot è in scadenza, Paredes non sarà riscattato – è preoccupato. Perchè Frattesi potrebbe davvero dire addio al Sassuolo per sbarcare sulla sponda nerazzurra del Naviglio.