Sceglie Mourinho: colpaccio giallorosso in Serie A

La Roma targata mister José Mourinho studia un colpo in Serie A, così da anticipare le altre big e potenziare il proprio reparto difensivo

C’è andata vicinissima, ma nel giro di tre minuti Saelemaekers ha letteralmente gelato lo Stadio Olimpico. La Roma davvero per poco non è riuscita a conquistare bottino pieno nel big match contro il Milan, cosa che avrebbe permesso alla compagine giallorossa di consolidare il quarto posto avvicinando ulteriormente la qualificazione alla prossima Champions.

È l’obiettivo primario della ‘Magica’, dato che senza la partecipazione alla massima competizione europea potrebbe cambiare tanto in estate. A cominciare dalla panchina: la permanenza di José Mourinho, infatti, non va data per scontata ad oggi. Dipenderà da come terminerà la stagione in corso e dalle garanzie che i Friedkin gli daranno sul fronte calciomercato. D’altronde, lo Special One è un allenatore estremamente esigente, che punta ogni anno a sollevare al cielo almeno un trofeo. È la sua natura, la natura di un vincente. Perché soltanto portando a casa le coppe si può lasciare il segno. In tal senso, la speranza del mondo romanista è che il condottiero portoghese riesca a mettere le mani sull’Europa League, come già accaduto in passato col Manchester United.

La sola presenza dell’ex Inter e Real Madrid incide tantissimo nell’ecosistema giallorosso. Basti pensare a quanto sia stato decisivo l’intervento del trainer di Setubal per l’acquisto di pedine del calibro di Paulo Dybala, Nemanja Matic e Georgino Wijnaldum. Ma così, evidentemente, non basta, serve qualcosa e lo deve dare la società nel corso della sessione estiva dei trasferimenti, che aprirà ufficialmente i battenti il 1 luglio. Necessario intervenire anche nel reparto difensivo, che ora sta soffrendo non poco a causa degli infortuni. Di recente, infatti, il club capitolino ha perso Chris Smalling per via di una lesione muscolare, con l’inglese che potrebbe saltare entrambe le sfide – delicatissime – al Bayer Leverkusen.

Calciomercato Roma, colpo in Serie A per la difesa: Mourinho può anticipare anche la Juventus

Ai box c’è pure Diego Llorente e, come se non bastasse, durante l’ultima partita all’Olimpico la Roma ha dovuto rinunciare anche a Kumbulla. Lesione del crociato per il centrale albanese e stagione già finita. È senza dubbio il calciatore a cui è toccata la sorte peggiore.

Insomma, l’emergenza è totale e Mourinho ha nuovamente sottolineato come non abbia a disposizione una rosa ricca. Ecco che il General Manager Tiago Pinto si è già messo all’opera, puntando il mirino su Igor della Fiorentina. Il difensore brasiliano è stato accostato più volte alle altre big italiane, Juventus in primis. Lo Special One, però, può anticipare tutti per l’acquisto del classe ’98, che ha compiuto 25 anni lo scorso 7 febbraio. Igor presenta un contratto in scadenza giugno 2024, perciò rappresenterebbe un affare conveniente economicamente parlando. Riflessioni in corso in casa Roma.