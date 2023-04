Milan, colpo da sogno: arriva dal Manchester City di Guardiola

Il calciomercato è ormai alle porte con le squadre che già da tempo sono al lavoro per imbastire le trattative da chiudere poi in estate.

Il Milan sa di dover cambiare molto in vista della prossima stagione tra cessioni e scadenze di prestiti ed un sogno di mercato dei rossoneri riguarda un calciatore del Manchester City. Stagione deludente in Italia con il campionato sfuggito già a gennaio, la Supercoppa italiana persa malamente contro l’Inter e l’eliminazione in Coppa Italia per opera del Torino, il Milan si è preso la sua rivincita in Champions League, arrivando (al momento) fino alla semifinale. Un bel biglietto da visita quello che i rossoneri stanno lasciando a tutta l’Europa, con la squadra meneghina che è tornata a farsi valere anche in Champions League.

Ora diversi calciatori vedono nella squadra allenata da Pioli un’opportunità di alto livello per il prosieguo della propria carriera. Il club rossonero è stato accostato negli ultimi giorni al centrale inglese John Stones. Il difensore del Manchester City viene dato in uscita e il club rossonero vuole rinforzi che magari possano sostituire il danese Kjaer, ormai verso fine carriera.

Calciomercato Milan, obiettivo in casa Manchester City

Un affare non semplice per la squadra rossonera considerato gli esorbitanti costi per il giocatore, scadenza contratto 2026. Per portarlo via dall’Inghilterra serviranno circa 35 milioni di euro. Una somma che il Milan potrebbe mettere sul mercato soprattutto nel caso in cui i rossoneri dovessero centrare la qualificazione alla finale di Champions League. Chiaro che per attirare giocatori di questo calibro, il club meneghino dovrà centrare l’accesso tra le prime quattro della Serie A per poter disputare nuovamente la massima competizione continentale

Nelle ultime ore non c’è solo il nome di Stones tra i giocatori del Manchester City ad essere accostato al Milan. Ai rossoneri, stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, sarebbe stato offerto il cartellino di Walker. Il terzino destro sta trovando sempre meno spazio alla corte di Guardiola e che potrebbe cambiare aria in estate. Il contratto in scadenza nel 2024 renderebbe l’operazione meno dispendiosa economicamente per Maldini e Massara.

L’eventuale arrivo del laterale destro però metterebbe in dubbio la posizione di uno tra Calabria e Kalulu. Il capitano dei rossoneri nelle ultime settimane è tornato su un ottimo rendimento e difficilmente sarà ceduto. Il giovane francese classe 2000, protagonista dello scudetto del 2022, è rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori un mese. Al momento rappresenta la prima alternativa al numero 2 del Milan, lasciando il posto a destra a Calabria ed al centro a Kjaer ma difficilmente sarà sacrificato.