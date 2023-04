Calciomercato: Rabiot ha deciso, sta per firmare

Adrien Rabiot è in scadenza con la Juventus e il suo futuro è ormai deciso: ecco con chi sta per firmare.

La stagione di Rabiot è destinata ad essere la migliore della sua carriera e quindi il francese si candida ad essere tra i protagonisti del calciomercato estivo considerando il contratto in scadenza con la Juventus.

Il francese, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ha le idee molto chiare sul suo futuro e in breve tempo ci aspettiamo delle novità molto importanti in breve tempo. Ecco con chi firmerà Rabiot nelle prossime settimane e soprattutto cosa potrebbe cambiare in chiave bianconera.

Mercato: Rabiot firma, ecco con chi

Adrien Rabiot è stata la nota più lieta per la Juventus in questa stagione. Il francese, come detto in precedenza, si è presa la scena con gol e soprattutto giocate. I bianconeri, come detto in più di un’occasione, hanno provato ad accelerare per arrivare al rinnovo in poco tempo, ma il calciatore ha preferito aspettare la fine della stagione per iniziare a ragionare con maggiore attenzione sul suo futuro.

Stando a quanto riferito dalla Rosea, Rabiot ha le idee molto chiare sul suo futuro in chiave calciomercato. La firma con la Juventus non è assolutamente esclusa, ma serve chiudere al quarto posto per riuscire ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Il francese, infatti, non ha nessuna intenzione di non giocare la Champions League la prossima stagione e per questo motivo vuole aspettare la fine del campionato per avere un quadro più chiaro della situazione.

Le richieste, come detto, non mancano e la possibilità di prendere a zero il calciatore è assolutamente da sfruttare. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quale sarà la scelta definitiva di Rabiot. La Champions League è un crocevia importante per continuare questa esperienza, ma non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non avremo delle certezze.

Ultime Rabiot: la Juventus spera sempre nella firma

Adrien Rabiot sta convincendo con la Juventus e i bianconeri sperano in una conferma. Per questo motivo l’obiettivo è quello di chiudere entro le prime quattro per provare a conquistare la Champions League e naturalmente avere la possibilità di arrivare alla firma del francese.

Un rinforzo importante per iniziare a programmare con molta attenzione il futuro e provare a tornare ai livelli che le spettano. Per la Juventus sarà necessario fare un calciomercato da protagonista e Rabiot si candida ad essere il giocatore giusto per provare a ritornare a combattere almeno per lo Scudetto.