Pelé, decisione senza precedenti: mondo del calcio a bocca aperta

Il mondo ha deciso di ricordare Pelé, scomparso a fine dicembre del 2022, con un’iniziativa senza precedenti.

In seguito ad una lunga battaglia che lo ha visto lottare fino alla fine dei suoi giorni, Pelé è morto ufficialmente a causa, si apprende dal bollettino medico di allora, per insufficienza multiorgano. Una sindrome che colpisce gli organi interne compromettendone il loro corretto funzionamento. L’ex stella brasiliana ci ha lasciati dopo una dura sofferenza.

Il più grande calciatore dello scorso secolo, secondo la FIFA, si è spento cosi lo scorso 29 dicembre. Appena dopo la conclusione dei Mondiali di calcio, che nella sua carriera ha vinto per tre volte, che hanno visto il suo Brasile uscire ai quarti di finale per mano della Croazia. Una grande delusione per Neymar e compagni che avrebbero voluto salutarlo con la coppa più prestigiosa per un calciatore.

A distanza di mesi dal decesso di Pelé, dall’altra parte del mondo hanno dato vita ad un’iniziativa che contribuirà a rendere l’attaccante brasiliano ancora più immortale. Quello che è successo ha lasciato il mondo del calcio di stucco.

Il termine Pelé finisce sul dizionario: questo è il suo significato

La decisione è unica nel suo genere. In Brasile hanno infatti scelto di inserire nel dizionario Michaelis la parola Pelé. Tuttavia, il termine non sarà direttamente collegato all’ex calciatore, ma potrà essere usato in qualsiasi ambito. Un sostantivo a tutti gli effetti per lingua brasiliana e non solo.

Il termine, infatti, verrà usato in tutto il mondo e ora il suo inserimento sul dizionario è finalmente realtà. Il termine Pelé, nello specifico, potrà essere usato per indicare una persona fuori dal comune.

Il dizionario, dal visto di vista grammaticale, spiega il nuovo termine appena coniato in questo modo: “Si userà per le qualcuno o qualcosa considerato fuori dal comune per le sue qualità o il suo valore che non possono essere paragonate a quelle di nessun altro“. Una vera e proprio svolta epocale per le lingue di tutto il mondo.

Per usare degli esempi pratici, si potrà adottare il termine Pelè per indicare anche il cuoco più forte del mondo: “Lui è il Pelé della cucina“. Nonostante qualcuno possa storcere il naso, il riferimento è agli amanti di Diego Armando Maradona, non si può non riconoscere che l’ex brasiliano sia stato molto probabilmente il primo vero fenomeno che il calcio abbia mai conosciuto.

L’iniziativa della figlia è ora realtà

Ad avanzare tale proposta, quella di inserire Pelé sul dizionario, è stata sua figlia che ha portato avanti la propria iniziativa fino al raggiungimento delle 25 mila firme. Attualmente il termine Pelé è presente sul dizionario Michaelis in versione digitale.

Lecito pensare che presto si potrà trovare anche sulla versione cartacea e anche sui dizionari di tutto il mondo. D’altronde Pelé, in quanto giocatore, è stato sicuramente un patrimonio dell’umanità. Non solo del Brasile o dei brasiliani.