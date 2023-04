È il colpo dell’estate: Berardi cambia maglia in Italia

Ora ci siamo davvero: questa volta Domenico Berardi è vicino al cambio di maglia. Dopo tanti anni può finire la sua storia con il Sassuolo

L’attaccante della Nazionale sta pensando seriamente di provare una nuova avventura. Ad attenderlo c’è una big di Serie A, che non vede l’ora di poter inserire un profilo così importante in rosa. Tutti i più grandi club italiani hanno guardato, chi prima e chi dopo, al profilo di Domenico Berardi. Il ragazzo calabrese, trapiantato giovanissimo in Emilia Romagna, ha costruito tutta la sua carriera al Sassuolo, diventando una bandiera neroverde.

Con il club del compianto presidente Squinzi ha ottenuto la storica promozione in Serie A e ha ottenuto in questi anni dei numeri davvero di tutto rispetto. Dal 2013/2014 sono circa 300 le presenze in Serie A con 107 gol all’attivo. Davvero non male per una seconda punta-esterno, che ha fatto bene anche con la maglia della Nazionale. In 25 gare con gli Azzurri ha realizzato 6 gol e ha alzato al cielo il trofeo di Campione d’Europa nell’estate del 2021.

La Juventus ha sempre tenuto sotto controllo Berardi e qualche tempo fa sembrava anche aver raggiunto un accordo con il Sassuolo per portarlo a Torino. Poi alla fine tutto sfumò e il classe ’94 è rimasto fino ad ora in Emilia.

Domenico Berardi, la Lazio fa sul serio: è lui il colpo per la Champions League

Ora si parla di Berardi in ottica Lazio, per la prossima stagione. La squadra di Maurizio Sarri occupa attualmente il secondo posto in classifica e a meno di clamorosi ribaltoni dovrebbe strappare un posto per la prossima Champions League. Lotito e Tareavrebbero quindi i soldi necessari per rinforzare la rosa e il primo obiettivo è proprio l’11 della Nazionale. Berardi, dal canto suo, avrebbe l’opportunità per disputare per la prima volta la Champions League.

Secondo quanto riferito dai colleghi del Corriere dello Sport, Berardi è il primo obiettivo per il 2023/2024 biancoceleste. Il contratto con il Sassuolo scadrà solo nel 2027 e la scorda estate la Fiorentina non è riuscita nell’intento di strapparlo al suo habitat naturale. La Lazio avrebbe maggiori chance grazie alla Champions League, potendo mettere sul piatto una cifra di circa 30 milioni. L’idea è però quella di abbassare la parte cash con l’inserimento del cartellino di Matteo Cancellieri, già seguito dai neroverdi ai tempi del Verona. Vedremo se alla fine arriverà la fumata bianca nei prossimi giorni.