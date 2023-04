95 milioni cash, è fatta per il doppio addio alla Juve

Bianconeri bisognosi di rinforzi a centrocampo dopo le tante uscite, sfuma la pista argentina verso la Premier League

Il punteggio negativo maturato al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia sul manto erboso di San Siro contro l’Inter conferma le scarse pretese della Juventus nell’ultimo periodo. Diverse sconfitte consecutive e una situazione allarmante con le uniche note liete che arrivano dall’Europa League dove i bianconeri sono in semifinale.

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus (LaPresse) – calciomercatoweb.it

Anche in campionato, infatti, i bianconeri sembrano aver mollato la presa. Appaiono stanchi, flemmatici, spenti e senza grinta. Diversi calciatori non stanno rispettando le attese, in qualsiasi reparto la Juve non convince e la società potrebbe attuare un’autentica rivoluzione entro fine anno.

Il punto di partenza di questo lungo processo di rinascita potrebbe partire proprio dal cuore della squadra: il centrocampo. A fine giugno dovrebbero rientrare McKennie e Arthur, che, molto probabilmente non saranno riscattati. Tra i bianconeri partirà con assoluta certezza Paredes, vero flop di mercato, di rientro al PSG. La dirigenza ha segnalato diversi nomi appetibili per la prossima estate, tra cui due giocatori di primo piano e che hanno fatto la storia negli ultimi mesi. Entrambi sono in uscita dai rispettivi club e il club bianconero è uno dei club candidati al loro acquisto. Allegri e i tifosi della Juve sognano il doppio colpo.

Calciomercato Juve, tutto da rifare: salta il bis a centrocampo

Il primo degli interessati è Alexis Mac Allister, grande rivelazione della Nazionale di Scaloni e asso del Brighton di De Zerbi con la cui maglia si è tolto diverse soddisfazioni in stagione. Il suo cartellino è già valutato intorno ai 60 milioni di euro, ma scalpitano le altre big inglesi come Chelsea o Liverpool. Per la Juventus, dunque, si tratterebbe di uno scontro senza possibilità di spuntarla per evidenti limitazioni di carattere economico rispetto alle due rivali.

Al contempo, la situazione non è dissimile per Rodrigo De Paul. Il centrocampista potrebbe lasciare l’Atletico Madrid a fine stagione con un bagaglio di esperienze notevole, trovando il consenso di Diego Simeone. L’ex Udinese, già pallino dell’Inter, piace da diversi anni anche ai bianconeri che dovranno passare sul corpo di Tottenham e Newcastle. Cliché per Allegri, con le spalle al muro laddove si tratta di sborsare altri 35 milioni. Il calciatore, rispetto MacAllister, è un nome più plausibile e sicuramente una possibilità più concreta per i bianconeri. Per De Paul si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo qualche anno difficile nella Liga.