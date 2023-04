Colpo in Serie A: ecco Muriel, destinazione a sorpresa

Luis Muriel è pronto a lasciare Bergamo dopo quattro anni dal suo arrivo. Per l’attaccante colombiano una nuova destinazione

Dopo quattro stagioni la sua avventura con i nerazzurri è pronta a volgere al termine. In questo campionato il calciatore non ha avuto lo spazio che si aspettava. La nuova coppia formata da Hojlund e Lookman ha lasciato solamente le briciole a quella sudamericana formata da “Muriel-Zapata“. Il calciatore intende avere più spazio.

Uno spazio che, però, la dirigenza bergamasca non vuole dargli. Ed è per questo motivo che l’atleta sta iniziando a guardarsi un po’ intorno. L’obiettivo è quello di rimanere in Serie A. Le richieste di mercato, per lui, di certo non mancano. C’è un club fortemente interessato all’acquisto del cartellino.

La Serie A continuerà ad essere il campionato di Luis Muriel. Fino a questo momento della stagione ha letteralmente deluso dal punto di vista realizzativo. Solamente una rete siglata in 24 presenze (considerando anche la Coppa Italia). Decisamente troppo poco per uno che di mestiere fa l’attaccante. Il tecnico Gasperini non lo considera più un titolare. Lo inserisce solamente a partita in corso.

Muriel, con l’Atalanta sarà addio: ancora Serie A

Il colombiano ha voglia di ripartire ed è alla ricerca di una nuova avventura. Tra le squadre fortemente interessate al calciatore c’è il Bologna. Ai felsinei lavora Giovanni Sartori. Il dirigente lo conosce molto bene visto che è stato proprio lui a portarlo a Bergamo nel luglio del 2019 (acquistato dal Siviglia). Con i rossoblù è pronto a rivitalizzarsi e ripartire. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Anche se si potrebbe chiudere anche a molto meno. In passato anche alcune big (come Juventus ed Inter) ci avevano fatto più di un pensierino. Trattative che, però, non sono mai decollate del tutto. Il classe ’91 è pronto a rimettersi in gioco con una nuova maglia.

Secondo alcune fonti certe potrebbe prendere anche il posto del possibile partente Marko Arnautovic per la prossima stagione. Il suo unico pensiero, fino ad ora, è quello di riportare l’Atalanta a giocare in una competizione europea. Poi sarà il momento di fare le valigie e di provare nuova esperienze. Il Bologna potrebbe essere la sua sesta squadra da quando è arrivata in Italia, dopo aver vestito le maglie di: Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina ed appunto Atalanta. Il club orobico è pronta ad aspettare le offerte per il calciatore: i felsinei fanno sul serio e puntano fortemente su di lui.