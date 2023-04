Sabrina Salerno, tutti fanno zoom: ma il reggiseno c’è?

Sabrina Salerno ancora una volta esagera con gli ennesimi scatti da capogiro: prospettive illegali, un sogno ad occhi aperti

Dagli anni Ottanta in poi, c’è stata una presenza in particolare che ci ha accompagnato con la sua classe, la sua eleganza, la sua verve seducente e incontenibile, che non sono mai cambiate, anzi se possibile si sono rafforzate con il passare degli anni. Sabrina Salerno è una vera e propria garanzia in questo senso, un capolavoro senza tempo.

La celebre cantante e showgirl è intramontabile e non perde occasione per ricordarci il suo fascino sublime, che ha incantato, anno dopo anno, generazioni su generazioni. La dimostrazione arriva proprio in questo periodo, nel quale Sabrina appare più in forma che mai. Nonostante il tempo che passa Sabrina si mostra spesso sui social ed appare più sensuale che mai.

Sabrina Salerno scatenata, la Francia è tutta ai suoi piedi: il tour è un successo strepitoso, sul palco e fuori

Una presenza, la sua, graditissima e assai nota non solo all’interno dei nostri confini. Una icona internazionale, con il lungo tour in Francia che sta riscuotendo un successo di pubblico totale.

Stadi, piazze e palazzetti sono tutti in delirio per Sabrina, sold out ad ogni data. La sua energia sul palco è contagiosa, il suo fascino esplosivo non può lasciare indifferenti nemmeno i cugini d’Oltralpe. E infatti, come testimoniano i post sull’aggiornatissimo profilo Instagram di Sabrina, per lei sono soltanto applausi.

Sabrina Salerno toglie il respiro sotto la Torre Eiffel: trasparenza audace, il lato A è devastante

Inevitabilmente, Sabrina sui social mette in evidenza la sua solita bellezza incontenibile in tutti i sensi. E anche i nuovi scatti fanno girare la testa, a dir poco.

Il panorama con la Torre Eiffel alle spalle di Sabrina è certamente degno di nota. Ma l’attenzione finisce sul primo piano con un top elegantissimo, dal colore verde acqua, e con una trasparenza pericolosissima che accende la passione e la fantasia sui dettagli del suo lato A che si intravedono. La tentazione dello zoom è irresistibile, i like e i commenti estasiati per una delle regine incontrastate del web si sprecano. Anche a 55 anni, Sabrina sa sempre stupirci e illuminare la scena a modo suo, impossibile resistere a tanta meraviglia. La Francia ringrazia, il resto della community anche, preparandosi, come già avvenuto a più riprese in questi anni, a un’estate torrida.