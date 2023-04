Roma, ora è ufficiale: salti di gioia per Mourinho

La Roma può esultare, in vista della gara con il Milan arriva una notizia straordinaria: Mourinho tira un sospiro di sollievo.

Il conto alla rovescia è cominciato per i tifosi di Roma e Milan. Quello che si profila all’orizzonte, nel prossimo weekend, è uno scontro diretto tutto da vivere. In palio non c’è solo la qualificazione alla prossima Champions, ma probabilmente il futuro di un intero progetto sportivo che potrebbe frenare in maniera clamorosa in caso di sconfitta. Lo sanno bene tutti i protagonisti, compreso Mourinho, che proprio alla vigilia del delicatissimo match ha ricevuto una notizia straordinaria, forse la migliore che potesse avere in questo momento.

Sospiro di sollievo per il tecnico giallorosso e per tutti i tifosi. Quello che poteva diventare un vero incubo in vista di una gara di questa importanza, si è infatti rivelato nulla più che un passeggero spavento.

Dopo il ko di Bergamo, pesante sulle gambe, sulla testa e sull’umore del popolo romanista, serviva una nuova iniezione di fiducia, per ridare slancio in questo finale di stagione che si preannuncia entusiasmante per i colori giallorossi, tra Europa e campionato. E questa iniezione è arrivata tramite un annuncio pubblicato direttamente sui social da uno dei beniamini del pubblico di fede romanista.

Buone notizie per Mourinho: Dybala recupera

A tenere con il fiato sospeso lo Special One e tutti i supporter giallorossi era stata l’uscita dal campo, lo scorso lunedì, di Paulo Dybala. La Joya, colpita duramente dal connazionale Palomino, era infatti stata costretta ad abbandonare il Gewiss zoppicando vistosamente, e la preoccupazione per le sue condizioni fisiche aleggiava nell’aria come uno spettro in questi giorni sulla Capitale.

Fortunatamente si è trattato di uno spavento, e nulla più. L’argentino ci sarà, contro il Milan. O almeno tutto fa pensare che possa esserci. Su Instagram si è infatti sbilanciato lo stesso ex attaccante della Juventus. In un post pubblicato nelle scorse ore ha infatti scritto che i controlli hanno dato esito positivo.

Cosa vuol dire questo? Che potrà in questi giorni lavorare sul campo per tornare al 100% nel più breve tempo possibile. E quindi le possibilità di poterlo vedere già regolarmente tra gli undici titolari nello scontro diretto delicatissimo del prossimo sabato sono al momento molto alte. Una notizia che riaccende l’entusiasmo nei tifosi giallorossi e trasforma la sfida dell’Olimpico in uno dei match più attesi di questo campionato, quasi un dentro o fuori per due squadre che si stanno giocando il tutto per tutto sia in Serie A che nelle rispettive coppe europee, con un unico grande obiettivo: centrare quella qualificazione alla prossima Champions League che potrebbe fare tutta la differenza del mondo per continuare in un progetto di crescita ed evitare un ridimensionamento delle proprie ambizioni.