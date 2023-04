Esonero Allegri, l’annuncio in diretta non lascia speranze: terremoto Juve

La Juve saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Inter. Il futuro di Max Allegri è appeso ad un filo e si riparla di esonero

Nonostante la possibilità di arrivare in fondo all’Europa League, la dirigenza bianconera non è del tutto soddisfatta dell’operato dell’allenatore livornese. Diverse opinioni autorevoli parlano ormai di matrimonio finito. Il rapporto sembra tornato ai minimi termini ed i tifosi sono ormai stufi degli ultimi insuccessi.

La Juventus è reduce da una pesantissima sconfitta contro l’Inter, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il match di andata vide i bianconeri in vantaggio fino agli ultimi secondi di gara, ma le cose non sono andate come previsto. Un fallo di mano di Bremer, il rigore di Lukaku e la rete di Di Marco avvenuta poi ieri, hanno capovolto completamente la situazione. Il club bianconero deve cosi rinunciare ad un altro obiettivo stagionale e la cosa fa ancora più male visto gli ‘odiati rivali’.

Quello che lascia maggiormente spiazzati i tifosi bianconeri è il modo in cui “La Vecchia Signora” si è fatta eliminare dal terzo obiettivo stagionale. Si perché i ragazzi di Inzaghi hanno legittimato il vantaggio, con un secondo gol annullato per fuorigioco (Dzeko) e altre occasioni fallite per un soffio. La Juve se ne torna a Torino con la sensazione di non essere stata all’altezza e ragione sui motivi che hanno portato a tutto questo.

Esonero Allegri, l’opinione di Alfredo Pedullà: “I tifosi hanno ragione”

Sul banco degli imputati c’è sempre lui, Massimiliano Allegri, che in questi due anni scarsi dal suo rientro alla Continassa, non ha mai trovato davvero ‘il bandolo della matassa’. La Juve ha puntato molto su Allegri, ma l’ex tecnico di Cagliari e Milan non ha mai risposto in maniera positiva e la squadra delude nonostante una rosa di tutto rispetto.

A pensarla così è anche un noto giornalista, Alfredo Pedullà, che nel suo intervento a Sportitalia ha dato forza al pensiero dei tifosi. Allegri non può rimanere ala Juve perché sta deludendo e non è nemmeno lontano parente a quello che aveva lasciato Torino 4 anni fa.

“La finisca di cercare alibi. L’Allegri di prima andava bene, questo non è nemmeno il cugino”, spiega Pedullà, rincarando la dose. Ora almeno di clamorosi capovolgimenti di fronte c’è solo da capire chi sarà il nuovo allenatore della Juventus il prossimo anno. Anche con la vittoria dell’Europa League appare molto difficile una riconferma anche per il prossimo anno.